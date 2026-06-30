Lý do Dương Tử Quỳnh và chồng đại gia phải đợi 19 năm mới kết hôn

"Đả nữ" Dương Tử Quỳnh và chồng - doanh nhân Jean Todt đã gắn bó 22 năm ẢNH: AFP

Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn mới đây với chương trình Jin Xing Official trên YouTube, doanh nhân người Pháp Jean Todt hiếm hoi chia sẻ về chuyện kết hôn với Dương Tử Quỳnh. Cặp đôi nổi tiếng này gặp nhau vào ngày 4.6.2004 tại Thượng Hải (Trung Quốc) và nhanh chóng bị cuốn vào mối quan hệ lãng mạn. Chuyện tình của họ tiến triển nhanh đến mức chỉ hơn một tháng sau đó (ngày 26.7.2004), đại gia này đã ngỏ lời cầu hôn minh tinh phim Ngọa hổ tàng long rồi nhận được cái gật đầu từ giai nhân nức tiếng làng phim Hoa ngữ. Suốt nhiều năm sau đó, họ âm thầm gắn bó bên nhau mà không đặt nặng chuyện phải kết hôn. Mãi đến tháng 7.2023, cặp đôi âm thầm tổ chức hôn lễ ở Geneva (Thụy Sĩ).

Trong chương trình, doanh nhân Jean Todt cho biết sở dĩ ông và Dương Tử Quỳnh mất đến 19 năm mới tiến tới hôn nhân là bởi cả hai đều bận rộn với công việc riêng. "Chỉ vài tuần sau khi quen nhau, chúng tôi đã quyết định gắn bó lâu dài. Tôi đã cầu hôn cô ấy, nhưng cô ấy bận, tôi cũng vậy", đại gia 80 tuổi kể.

Ông Todt bộc bạch rằng họ quyết định kết hôn sau gần hai thập niên bên nhau để hoàn thành lời hứa với cha ruột của Dương Tử Quỳnh (người đã qua đời năm 2014). "Ông trùm" làng đua xe chia sẻ: "Cha cô ấy là một người tuyệt vời mà tôi rất yêu quý. Chúng tôi đã hứa sẽ kết hôn và chúng tôi đã làm vậy". Jean Todt nói rằng chuyện cưới sao phim Everything Everywhere All at Once là điều tất yếu đồng thời cho biết vào tháng 4 vừa qua, cặp đôi đã kỷ niệm 8.000 ngày bên nhau, kể từ lần đầu gặp gỡ ở Thượng Hải.

Chồng của Dương Tử Quỳnh hơn nữ diễn viên 16 tuổi. Ông từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) ẢNH: AFP

Những năm qua, vợ chồng Dương Tử Quỳnh tận hưởng cuộc sống bình yên, kín tiếng. Minh tinh 64 tuổi đã thử nhiều phương pháp để tìm con nhưng vô vọng. Bà từng thừa nhận việc không có con là tiếc nuối lớn nhất trong đời mình. Diễn viên giữ mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của chồng - Nicolas Todt, yêu thương con của anh. Nữ diễn viên từng cảm ơn vợ chồng Nicolas đã khiến mình cùng ông xã Jean Todt trở thành người ông, người bà hạnh phúc và tự hào nhất. Ngoài ra, bà có 6 người con đỡ đầu, trong số đó có con gái riêng của chồng cũ. Vợ chồng ngôi sao đoạt giải Oscar sở hữu nhiều bất động sản ở Thụy Sĩ, Pháp, Malaysia, Hồng Kông… Họ thường xuyên đi lại giữa những nơi này để nghỉ dưỡng, dành thời gian bên người thân.

Trong cuộc phỏng vấn với People hồi 2025, Dương Tử Quỳnh chia sẻ chồng là người lãng mạn, luôn trân trọng mỗi ngày bên bà. Họ không đánh dấu tình yêu vào ngày cố định trong năm mà xem mỗi ngày bên nhau đều là ngày kỷ niệm. Nữ diễn viên cho biết chồng luôn hiểu cho lịch trình bận rộn và hết mình ủng hộ công việc của bà. "Tôi yêu công việc bởi đây là đam mê của tôi. Ông xã chẳng bao giờ nhắc tôi không dành nhiều thời gian cho anh ấy", nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ.

Ở tuổi U.70, Dương Tử Quỳnh vẫn liên tục tham gia các dự án phim ảnh nhờ có sự ủng hộ từ chồng ẢNH: AFP

Trước Jean Todt, Dương Tử Quỳnh từng có cuộc hôn nhân với đại gia Hồng Kông Phan Địch Sinh nhưng rồi ly hôn năm 1992 vì không có con. "Chúng tôi đã làm bất cứ điều gì cần thiết để có con. Thật không may, về mặt thể chất, tôi không thể làm được điều đó", nữ nghệ sĩ kỳ cựu từng tâm sự. Sau đổ vỡ, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí bà còn làm mẹ đỡ đầu cho con của chồng cũ với người vợ sau.