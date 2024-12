Taylor Swift dập tắt tin đồn rạn nứt tình bạn với Selena Gomez

Selena Gomez vừa vui mừng thông báo trên Instagram cá nhân rằng cô đã đính hôn với bạn trai - nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco sau hơn 1 năm hẹn hò. Ngay lập tức, phản ứng của Taylor Swift là điều khiến khán giả mong chờ nhất.

Chủ nhân bản hit Look What You Made Me Do đã nhanh chóng để lại bình luận chúc phúc cho cô bạn thân và khẳng định mình sẽ trở thành phù dâu của Selena Gomez trong lễ cưới sắp tới: "Vâng, tôi sẽ là phù dâu rải hoa".

Chỉ chưa đầy 1 ngày đăng tải trên Instagram, bức ảnh Selena Gomez thông báo đính hôn đã được hơn 18 triệu lượt thích, riêng bình luận của Taylor Swift đạt 1,7 triệu lượt thích. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng "khủng khiếp" của cặp bạn thân quyền lực này.

Taylor Swift và Selena Gomez là bạn bè của nhau hơn 16 năm ẢNH: REUTERS

Taylor Swift và Selena Gomez bắt đầu trở thành bạn bè vào năm 2008, khi cả hai hẹn hò với anh em nhà Jonas Brothers. Taylor Swift hẹn hò với Joe, trong khi Selena Gomez hẹn hò với Nick.

Selena Gomez trước đây nhận xét rằng tình bạn của cô với Taylor Swift là "điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được từ những mối tình đó". Năm 2022, trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, Selena Gomez cũng khẳng định người bạn thân duy nhất trong ngành giải trí của nữ ca sĩ là Taylor Swift.

Hồi tháng 10 năm nay, có thông tin cho rằng Selena Gomez đã bày tỏ sự lo ngại của mình về mối quan hệ yêu đương giữa Taylor Swift và Travis Kelce vì nó "tiến triển quá nhanh". Một nguồn tin chia sẻ với Page Six vào thời điểm đó: "Selena cho rằng việc Taylor đi xem các trận đấu và dạo quanh New York ngay sau khi gặp Travis là điều rất không giống cô ấy. Trước đây, Taylor luôn kín tiếng về mọi chuyện và bây giờ với mối quan hệ này, cô ấy lại cởi mở đến mức Selena cảm thấy kỳ lạ".

Người trong cuộc cho biết Selena Gomez đã được mời đến xem các trận đấu của Travis Kelce giống như một số thành viên khác trong nhóm bạn của Taylor Swift nhưng giọng ca Lose You To Love Me đã từ chối vì không muốn trở thành một phần của "cơn sốt truyền thông".