Taylor Swift đón tin vui sau 'đám cưới thế kỷ'

Theo Forbes, khi Elizabeth Taylor tăng từ hạng 14 lên hạng 10 trên bảng xếp hạng Billboard Adult Contemporary, Taylor Swift bất ngờ tạo nên một tình huống hiếm thấy: bốn ca khúc của cùng một nghệ sĩ đồng thời xuất hiện trong Top 10.

Ba ca khúc còn lại là The fate of ophelia (hạng 7), Opalite (hạng 8) và I knew it, I knew you (hạng 9). Điều khiến những người theo dõi Billboard chú ý không chỉ là số lượng, mà còn ở cách các ca khúc xếp liên tiếp từ vị trí 7 đến 10 - một hiện tượng rất hiếm trên bảng xếp hạng vốn nổi tiếng ổn định như Adult Contemporary.

Billboard chứng kiến điều chưa từng có

Forbes xác nhận Taylor Swift là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng này đạt thành tích có bốn bài hát cùng lúc trong Top 10, nếu không tính các ca khúc theo mùa lễ hội như Giáng sinh.

Sau đám cưới với Travis Kelce, Taylor Swift tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc

Ảnh: AFP

Thoạt nghe, Adult Contemporary có thể không tạo cảm giác “nóng” như Hot 100. Tuy nhiên, với ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, đây lại là một trong những bảng xếp hạng khó bị thống trị nhất. Khác với Hot 100 chịu tác động mạnh từ streaming và mạng xã hội, Adult Contemporary phản ánh tần suất phát sóng trên các đài hướng đến nhóm khán giả trưởng thành - đối tượng thường ít thay đổi thói quen nghe nhạc và không dễ bị cuốn theo trào lưu ngắn hạn.

Chính vì vậy, việc một nghệ sĩ chiếm bốn vị trí liên tiếp trong Top 10 không đơn thuần là “đang nổi”, mà cho thấy mức độ phủ sóng sâu và bền trên hệ thống radio truyền thống.

Điều thú vị là kỷ lục này không đến từ bốn album khác nhau. Cả bốn ca khúc đều thuộc The life of a showgirl, trong đó The fate of ophelia và Opalite được xem là những điểm nhấn nổi bật của album. Nhưng ca khúc tạo ra bước ngoặt lại là Elizabeth Taylor. Trước tuần này, bài hát vẫn đứng ngoài Top 10. Nói cách khác, cú tăng hạng không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ trên mạng xã hội, mà là kết quả của quá trình tích lũy phát sóng kéo dài nhiều tháng - điều đặc biệt quan trọng với các bảng xếp hạng radio.

Forbes còn tiết lộ một con số đáng chú ý khác: Elizabeth Taylor là ca khúc thứ 23 của Taylor Swift vào Top 10 Adult Contemporary trong sự nghiệp. Trong số đó, cô đã có 9 bài từng đạt vị trí số 1.

Điều khiến kỷ lục lần này khác với những thành tích trên Billboard trước đây của Taylor Swift nằm ở sự khác biệt về luật chơi. Khi cô từng chiếm toàn bộ Top 10 Hot 100, trọng tâm là lượng nghe khổng lồ trong thời gian ngắn. Còn Adult Contemporary lại là cuộc đua của sự ổn định: các ca khúc phải trụ vững qua nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng phát sóng liên tục.

Bởi vậy, giới quan sát xem cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt. Nó cho thấy Taylor Swift không chỉ thống trị streaming hay mạng xã hội, mà còn chinh phục được một trong những “thành trì” khó thay đổi nhất của âm nhạc Mỹ: radio truyền thống.