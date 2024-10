Taylor Swift hướng đến chinh phục 'kỷ nguyên mới' trong ngành xuất bản sách

Mới đây, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Chúng tôi sẽ khởi động chặng cuối của The Eras Tour vào tuần này, thật đặc biệt. Chuyến lưu diễn này là trải nghiệm tuyệt vời nhất và tôi biết mình muốn kỷ niệm những giây phút đã có theo một cách đặc biệt. Thực ra là theo hai cách".

2 dự án kỷ niệm The Eras Tour của Taylor Swift ẢNH: G.M.A

Đầu tiên, đó là việc cho ra mắt phát hành đĩa than và CD của album The Tortured Poets Department: The Anthology. Đây được biết là bản mở rộng xuất hiện chỉ sau 3 tiếng từ khi album The Tortured Poets Department ra mắt, bổ sung hơn 10 bài hát đi kèm. Lần ra mắt đúng dịp "Black Friday" sẽ bao gồm 35 bài hát, 4 bản nhạc acoustic tặng kèm và một tấm poster “chưa từng thấy” của nữ ca sĩ.

Thứ hai, là việc cho ra mắt cuốn sách dày 239 trang có giá 39,99 USD (gần 1 triệu đồng) chứa hơn 500 hình ảnh bao gồm cả những bức ảnh chưa từng công bố, được chụp từ mỗi phân đoạn đại diện cho từng album trong chuyến lưu diễn của Taylor Swift.

Ngoài ra, còn có ảnh tập luyện độc quyền, ảnh hậu trường chụp nhạc cụ, trang phục, bối cảnh và phác thảo của nhà thiết kế được sử dụng trong suốt chuyến lưu diễn.

Khi tin tức này được lan truyền rộng rãi, những Swifties - người hâm mộ Taylor Swift - đã nhanh chóng gọi đây là "kỷ nguyên chinh phục ngành công nghiệp sách tiếp theo" của thần tượng mình.

Theo chia sẻ, nữ ca sĩ đã viết rất dài những suy nghĩ riêng trong các khoảng nghỉ giữa những đêm diễn tại các sân vận động ở nhiều thành phố trên khắp thế giới. Taylor chia sẻ: "Đây là những hồi tưởng chính thức về chuyến lưu diễn tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn những người hâm mộ đã đến với sự kiện này. Các bạn chính là những người đã tạo nên The Eras Tour ngày hôm nay".

Swift đã diễn buổi diễn thứ 8 và cũng là buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn The Eras Tour tại Anh và châu Âu vào tháng 8 vừa qua, nơi cô mang đến những vị khách bất ngờ là Florence Welsh từ ban nhạc Florence and the Machine và cộng sự lâu năm - nhà sản xuất Jack Antonoff.

Tin tức này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Taylor tiếp tục chuyến lưu diễn của mình vào ngày 18.10, với 3 buổi diễn tại sân vận động Hard Rock ở Florida, trước khi cô đến Caesars Superdome ở New Orleans và sau đó là Indianapolis.

Chuyến lưu diễn hoành tráng này bao gồm 149 buổi diễn trải dài trên 5 châu lục, là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là chuyến lưu diễn đầu tiên trong lịch sử vượt quá 1 tỉ USD tính cho đến nay.