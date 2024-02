Taylor Swift, Miley Cyrus thắng lớn giải Grammy lần thứ 66

Phụ nữ thống trị các danh hiệu hàng đầu của giải Grammy lần thứ 66. Taylor Swift thắng giải Trình diễn nhạc pop xuất sắc đã tận dụng thời điểm này để thông báo rằng cô sẽ phát hành một album mới vào ngày 19.4 tới mang tên The Tortured Poets Department.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bằng cách kể cho các bạn một bí mật mà tôi đã giấu các bạn trong 2 năm qua", Taylor Swift nói khi tiết lộ về album mới.

Taylor Swift thắng giải Album của năm REUTERS

Album của năm thuộc về Taylor Swift (Midnights). Nữ danh ca đã vượt qua hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Jon Bastite, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, SZA… ở hạng mục quan trọng này.

SZA giành được giải Bài hát R&B hay nhất cho Snooze. SZA chạy ra từ hậu đài, nơi cô đang thay trang phục sau khi trình diễn và nhận cúp từ người dẫn chương trình Lizzo. Cô nói: "Tôi đã đi thực sự rất xa trong sự nghiệp. Tôi không thể tin được điều này đang xảy ra".

Miley Cyrus nhận giải Ghi âm của năm REUTERS

Giải Ghi âm của năm thuộc về Flowers của Miley Cyrus. Cô còn đoạt giải Trình diễn nhạc pop solo xuất sắc nhất cho ca khúc truyền cảm hứng Flowers và nhận cúp vàng từ Mariah Carey. Cyrus cho biết cô bị kẹt xe khi trời mưa lớn ở Los Angeles và suýt bỏ lỡ khoảnh khắc tên cô được gọi.

Các giải khác của Grammy gồm: Ca khúc của năm được trao cho What Was I Made For của Billie Eilish và Finneaa O'Connell, Nghệ sĩ mới xuất sắc: Victoria Monét, Nhạc sĩ của năm: Theron Thomas, Nhóm nhạc/bộ đôi thể hiện nhạc pop xuất sắc: Ghost in the Machine của SZA và Phoebe Bridgers, Album rock hay nhất: This is Why của Paramore…