Taylor Swift công bố phát hành album mới tại Grammy 2024

Trên sân khấu trao giải, Taylor chia sẻ rằng: "Đây là giải Grammy thứ 13 của tôi, là con số may mắn của tôi. Tôi không biết mình đã từng nói với mọi người điều đó chưa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thành viên của Học viện Ghi âm vì đã bỏ phiếu cho tôi, nhưng tôi biết rằng cách mà Học viện Ghi âm bình chọn cũng phản ánh trực tiếp sự yêu thích của người hâm mộ. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả của mình bằng cách tiết lộ một bí mật mà tôi đã giữ trong 2 năm qua, đó là album hoàn toàn mới của tôi sẽ ra mắt vào ngày 19.4 tới. Nó được gọi là The Tortured Poet­­s Department. Bây giờ tôi sẽ ra sau hậu trường để đăng ảnh bìa đây".

Ngay sau đó, một bài đăng trên Instagram của Taylor cũng cho thấy phần hình ảnh của album và một lá thư viết tay có nội dung: "Và thế là em dấn bước vào thực tại/Người là vòng ôm hóa mờ phai/Là chàng thơ như vết bằm da thịt/Là bùa may mắn, là châu ngọc em mang/Tiếng tích tắc, tích tắc, tích tắc của quả bom tình yêu/Cuộn trào trong huyết quản những mực đen tràn đến/Tất cả đều công bằng trong tình yêu và thơ ca…".

Hình ảnh mới nhất về album được tiết lộ Taylor Swift

Theo trang web của Taylor, bản tiêu chuẩn của đĩa nhạc này sẽ bao gồm 16 bài hát và 1 ca khúc đính kèm, tuy nhiên tựa đề của chúng vẫn chưa được tiết lộ.

Trước khi đêm trao giải Grammy diễn ra, nữ ca sĩ đã thay đổi hình đại diện trên các nền tảng mạng xã hội chỉ bao gồm 2 màu đen trắng, vốn là điểm đặc trưng của album Reputation đã từng ra mắt vào năm 2019.

Do đó, nhiều người hâm mộ mong đợi Taylor sẽ chính thức công bố Reputation bản tái thu âm. Vì muốn giành lại quyền sở hữu các bản nhạc của mình, nên nữ ca sĩ đã cho phát hành phiên bản (Taylor's Version) cho 4/6 album thời kỳ đầu của mình, trừ đĩa nhạc đầu tiên (Taylor Swift) và cuối cùng (Reputation).

Năm nay, Taylor có 6 đề cử Grammy cho album mới nhất Midnights. Chiến thắng ở hạng mục Album nhạc pop xuất sắc nhất chỉ là một chặng dừng nữa cho những thành tích kéo dài suốt một năm qua, với chuỗi trình diễn và phim ca nhạc The Eras Tour.

Taylor Swift nhận giải Album Nhạc Pop xuất sắc nhất và công bố album mới Reuters

Sau lễ trao giải, nữ ca sĩ sẽ đến Nhật Bản để tiếp tục cho chặng dừng châu Á, gồm cả Singapore.

Tính đến nay, Taylor vẫn giữ kỷ lục là nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất nhưng chưa bao giờ giành được Grammy cho Bài hát của năm. Năm nay, Taylor có đề cử thứ 7 cho Anti-Hero ở hạng mục này, nhưng người chiến thắng là What Was I Made For? của Billie Eilish.

Nếu thắng Album của năm, Taylor sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 4 lần đoạt giải Album của năm trong lịch sử của giải thưởng này. Hiện tại cô xếp ngang với các huyền thoại bao gồm Frank Sinatra, Stevie Wonder và Paul Simon khi có 3 album từng chiến thắng, bao gồm Fearless, 1989 và folklore.