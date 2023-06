Taylor Swift, Quan Kế Huy, Austin Butler gia nhập Học viện

Taylor Swift (33 tuổi) được mời tham gia bộ phận âm nhạc của Học viện sau khi viết các ca khúc nhạc phim cho Where the Crawdads Sing năm 2022 và bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch Cats năm 2019.

Quan Kế Huy (51 tuổi) đoạt giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim đoạt giải Oscar Phim hay nhất là Everything Everywhere All at Once. Bạn diễn của Quan Kế Huy, từng được đề cử Oscar Stephanie Hsu (32 tuổi) cũng được chọn tham gia Học viện cùng hai đạo diễn của phim Everything Everywhere All at Once là Daniel Kwan (35 tuổi) và Daniel Scheinert (36 tuổi).

Austin Butler (31 tuổi) được đề cử Oscar 2023 với vai diễn Elvis Presley trong phim Elvis.

Học viện có tổng cộng hơn 10.000 thành viên, đã thực hiện các bước để đa dạng hóa thành viên kể từ sự phản đối kịch liệt của phong trào #OscarsSoWhite vào năm 2015.

Học viện cho biết 40% thành viên mới được xác định là phụ nữ, 34% thuộc các cộng đồng sắc tộc hoặc chủng tộc ít được đại diện và 52% đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài nước Mỹ.

Taylor Swift từng nhận đến 12 giải Grammy, 1 giải Emmy, 29 giải âm nhạc Billboard… Cô góp mặt trong danh sách 100 nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại (2015) của Rolling Stone, đứng thứ 8 trong danh sách Nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại của Billboard (2019) và nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng quyền lực như Time 100 và Forbes Celebrity 100.