Taylor Swift tiếp tục làm nên lịch sử, nhưng cũng nhận về nhiều chỉ trích

Đây cũng là album đầu tiên của một nữ nghệ sĩ giành được 12 tuần đầu tiên liên tiếp ở vị trí số 1. Thành tích này vượt qua 11 tuần liên tục của Whitney Houston với album nhạc phim The Bodyguard. Giới bình luận cho rằng Taylor Swift đang cố gắng vượt qua thành tích 15 tuần liên tiếp từng được nữ ca-nhạc sĩ Carole King đạt được với album mang tính biểu tượng Tapestry vào năm 1971.

Doanh số bán ra của The Tortured Poets Department đã tăng 43% trong tuần vừa qua để đạt được 163.000 đơn vị album. Sự gia tăng đó được thúc đẩy bởi việc nữ ca sĩ bổ sung một số biến thể album trong cửa hàng trực tuyến của mình, cũng như là phát hành thêm 3 biến thể kỹ thuật số bao gồm các bản nhạc tặng kèm độc quyền.

Taylor Swift trình diễn các bài hát từ album The Tortured Poets Department trong khuôn khổ The Eras Tour CNN

Điều này đã "cướp mất" vị trí số 1 của nam ca sĩ nhạc đồng quê Zach Bryan với album mới The Great American Bar Scene cùng số bán ra là 137.000 album. Trước đó, một loạt nghệ sĩ cũng bị Taylor "đẩy" xuống vị trí thứ 2 bằng cách cho ra mắt các phiên bản mới, có thể kể đến Billie Eilish (Hit Me Hard and Soft ), Gunna (One of Wun), Dua Lipa (Radical Optimism) và Gracie Abrams (The Secret of Us ).

Tin tức mới này khiến Taylor cũng phải đối mặt với nhiều cáo buộc rằng bản thân đứng sau hậu trường để ngăn cản các đối thủ có thể đe dọa thành tích của mình. Gần đây nhất, cô cũng được cho là có động thái ngăn sự chiếm hạng của Charli XCX với album Brat tại các bảng xếp hạng album ở thị trường Anh.

Khi ấy, Brat được dự đoán sẽ ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ở Vương quốc Anh, soán ngôi The Tortured Poets Department của Taylor Swift sau 5 tuần đứng đầu. Tuy nhiên, vào giữa tuần xếp hạng, Taylor đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi bất ngờ phát hành một số phiên bản của album này độc quyền tại Anh - khiến doanh số bán album tăng vọt và vượt qua Charli. Điều kỳ lạ là các phiên bản mới chỉ khả dụng tạm thời và đã bị gỡ bỏ vào cuối tuần theo dõi bảng xếp hạng.

Nhiều người phân tích: "Tôi hiểu khi một album được cho ra mắt, có nhiều kế hoạch đã được lên lịch. Nhưng những biến thể này không phải phiên bản dành cho toàn cầu. Nó được tạo ra để nhắm đến tệp khách hàng riêng ở Vương quốc Anh, điều đó chắc chắn có nghĩa là nó liên quan đến bảng xếp hạng".

Tính đến nay, Taylor Swift vẫn chưa phát hành phiên bản vật lý của album đôi The Tortured Poets Department: The Antology, và nhiều người cho rằng phiên bản nói trên chính là "phát bắn cuối cùng" nếu có nghệ sĩ nào đó có thể đe dọa con đường tiến đến vị trí 15 tuần liên tiếp của giọng ca Blank Space.