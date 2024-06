Thu lợi nhuận 'khủng' từ việc bán lại vé xem 'The Eras Tour' của Taylor Swift

Chuyến lưu diễn The Eras Tour trị giá hàng tỉ USD của Taylor Swift khiến giá cả ngành khách sạn tăng vọt do fan nhanh chóng từ Bắc Mỹ đổ xô đến châu Âu, nơi vé có thể rẻ hơn tới 80% do luật bảo vệ người tiêu dùng chặt chẽ hơn.

Taylor Swift đang khuynh đảo châu Âu bằng... âm nhạc REUTERS

Nhu cầu cao đã khiến hàng ngàn người hâm mộ phải tranh giành để có được tấm vé. Nhiều người thất vọng vì vé đã được bán hết chỉ trong vài phút.

Những người không mua được vé hiện phải dựa vào các công ty bán lại vé, nơi giá có thể cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Taylor Swift biểu diễn tại sân vận động Friends Arena ở Stockholm, Thụy Điển vào tháng 5.2024 REUTERS

Dưới đây là một số buổi biểu diễn của Taylor Swift tại châu Âu sắp tới và giá vé ở mỗi thành phố: Ireland (28 - 30.6, sân vận động Aviva Dublin), giá vé từ 91,87 USD, giá bán lại từ 776,58 USD qua công ty Gigsberg; Hà Lan (4 - 6.7, sân Johan Cruijff Arena, Amsterdam), giá vé từ 58,62 USD, giá bán lại từ 184,80 USD qua công ty Viagogo; Thụy Sĩ (9 - 10.7, sân Letzigrund, Zürich), giá vé từ 187 USD, giá bán lại từ 650,53 USD qua Viagogo; Ý (13 - 14.7, sân San Siro, Milan), giá vé từ 67,56 USD, giá bán lại từ 759,49 USD qua Viagogo; Đức (17 - 19.7, sân Veltins-Arena, Gelsenkirchen), giá vé từ 121,77 USD, giá bán lại từ 436,89 USD qua Viagogo; Áo (8 - 10.8, sân vận động Ernst Happel, Vienna), giá vé từ 74,13 USD, giá bán lại từ 506,33 USD qua Viagogo…

Taylor Swift đang khuynh đảo châu Âu bằng âm nhạc, khiến nhiều chuyên gia dự đoán về một sự bùng nổ kinh tế khi người hâm mộ đổ xô đến hàng chục buổi biểu diễn cháy vé từ Dublin đến Vienna và nhiều nơi khác.