Tom Cruise, Ashton Kutcher, Mila Kunis và nhiều sao khác xem ‘The Eras Tour’ của Taylor Swift

Đêm thứ hai trong chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift ở London, Anh đã thu hút nhiều sao Hollywood đến xem.

Giọng ca Fortnight (34 tuổi) bắt đầu chuỗi biểu diễn của mình tại sân vận động Wembley bằng cách đăng lên Instagram ảnh chụp với bạn trai - Travis Kelce và một bức ảnh selfie hoành tráng với Hoàng tử William, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte.

Taylor Swift chụp ảnh selfie với Hoàng tử William, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte PEOPLE

Anh trai của Travis, Jason Kelce và vợ Kylie Kelce tiếp tục tham dự đêm thứ hai của chuyến lưu diễn sau khi hai anh em đã xuất hiện trong hình ảnh đang trao đổi vòng tay tình bạn với một người hâm mộ trẻ vào đêm đầu tiên.

Tom Cruise được an ninh hộ tống qua sân vận động, theo bài đăng của một người hâm mộ trên Instagram. Các Swifties (khán giả hâm mộ Swift) đã phát hiện ra đạo diễn bom tấn Barbie Greta Gerwig trong đám đông.

Taylor Swift trên sân khấu Wempley tối 22.6

Ashton Kutcher và Mila Kunis cũng đến xem show của Taylor Swift. Rachel Zegler đã ghi lại khoảnh khắc trên đường đến buổi biểu diễn, theo một bài đăng trên Instagram từ một tài khoản người hâm mộ nổi tiếng. Bài đăng cũng có ảnh chụp Hugh Grant trong đám đông tại Wembley.

"Liam Hemsworth sẽ tham dự The Eras Tour tại Wembley!", một tài khoản Swiftties khác đã chú thích một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) có cảnh Hemsworth trò chuyện với ai đó trong đám đông.

Taylor Swift, Travis Kelce chụp ảnh cùng Hoàng tử William, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte PEOPLE

Buổi trình diễn thứ hai của Taylor Swift đầy những người nổi tiếng sau khi các ngôi sao Jonathan Van Ness, Nicola Coughlan, Salma Hayek, Leslie Mann, Cara Delevingne… tham gia cùng Hoàng tử William, các con của anh và gia đình Kelce trong đêm đầu tiên tại Wembley tối 21.6.

Hoàng tử William (42 tuổi) bị phát hiện nhảy theo bài Shake It Off của Taylor Swift trong đêm đầu tiên tại điểm dừng The Eras Tour ở London vào tối 21.6 qua đoạn phim do người hâm mộ ghi lại từ buổi hòa nhạc.

Trong khi đó, Công chúa Charlotte đứng bên trái cha, lắc lư theo nhịp điệu khi Taylor Swift hát trên sân khấu.