TBS Group và Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam tiếp đoàn Bộ Công thương

Đoàn công tác có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Công thương cùng các đồng chí đại diện Cục Đổi mới sáng tạo và các đơn vị liên quan

Tiếp đón đoàn công tác có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Thuấn - Chủ tịch Hiệp hội Lefaso, kiêm Chủ tịch HĐQT TBS Group; bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó chủ tịch Hiệp hội Lefaso; bà Dương Thị Kiều Phương - Phó chủ tịch Hiệp hội Lefaso, Tổng giám đốc ngành Logistics; Cùng lãnh đạo các ban chuyên trách về Quản trị dự án, Đầu tư phát triển, Kiến trúc và Truyền thông của TBS Group.

Tại buổi làm việc, đại diện TBS Group đã trình bày tổng quan về định hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn, với trụ cột là lĩnh vực sản xuất công nghiệp da giày - túi xách, đã được đánh giá cao bởi các thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

Đại diện TBS Group cho biết, doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất, từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh (Smart Manufacturing). Việc triển khai đồng bộ các giải pháp số hóa trong quản trị nhà máy, hệ thống kiểm soát chất lượng tự động và quản lý chuỗi cung ứng trên nền tảng dữ liệu tập trung đã mang lại những kết quả khả quan trong việc tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu lãng phí và gia tăng tính minh bạch trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện TBS Group cùng Hiệp hội Lefaso đã đưa ra một số nhận định tổng quan về thực trạng ngành sản xuất công nghiệp thời trang Việt Nam hiện nay: Đó là tình trạng phụ thuộc vào các nhà cung ứng quốc tế. Điều này không chỉ làm giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam mà còn làm giảm tính linh hoạt trước các biến động địa chính trị.

Từ thực tế này, các bên thống nhất nhận định: Việc chủ động phát triển nguồn nguyên phụ liệu trong nước, nâng cao năng lực công nghiệp hỗ trợ và tối ưu chuỗi cung ứng là yếu tố then chốt. Trong đó, cần thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp cung ứng và sản xuất thời trang trong nước nhằm tăng cường kết nối cung - cầu, nâng cao tính minh bạch của thị trường, hỗ trợ công tác hoạch định chính sách, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ Công thương cũng đánh giá cao nỗ lực của TBS Group và Hiệp hội Lefaso trong việc thúc đẩy ngành sản xuất công nghiệp thời trang quốc gia phát triển hiện đại và bền vững. Thứ trưởng khẳng định, việc chủ động đầu tư vào nền tảng khoa học công nghệ và định hướng tự chủ nguồn cung nguyên phụ liệu là bước đi chiến lược, hoàn toàn phù hợp với xu thế tất yếu của thị trường toàn cầu.

Bộ Công thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc hoàn thiện cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình đổi mới sáng tạo phát huy hiệu quả.

Chuyến thăm và làm việc là dịp quan trọng để tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, hiệp hội ngành và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp da giày - túi xách Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.