TCL ra mắt máy giặt sấy nhanh và an toàn Care Aura DD Inverter

Nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trẻ, TCL đã ra mắt Care Aura DD Inverter thông qua sự hợp tác với TikTok Shop Vietnam. Với mẫu máy giặt sấy mới, TCL muốn khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm sống cho hàng triệu gia đình, đặc biệt trong bối cảnh cuộc sống bận rộn hiện nay.

TCL Care Aura DD Inverter mang đến khả năng giặt sấy với thời gian nhanh chóng

Ảnh: T.L



Không chỉ đơn thuần là một thiết bị giặt sấy, TCL Care Aura DD Inverter còn là giải pháp "2 trong 1" đột phá, mang lại sự tiện nghi và chủ động cho người dùng. Với chu trình giặt và sấy hoàn tất chỉ trong 60 phút, Care Aura DD Inverter giúp quần áo từ đồng phục, đồ công sở đến trang phục thể thao luôn sẵn sàng trong ngày, điều này giúp giải quyết nỗi lo thiếu thời gian của các gia đình bận rộn.

Đặc biệt, công nghệ Steam Wash giúp loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn và bụi mịn, đảm bảo quần áo sạch khuẩn và an toàn cho trẻ nhỏ. Máy được trang bị động cơ Inverter Smart DD Motor, vận hành mạnh mẽ nhưng êm ái, giảm rung lắc và tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ chỉ 5,54 Wh/kg. Động cơ này còn được TCL bảo hành lên tới 20 năm nhằm mang lại sự yên tâm về độ bền và chất lượng sản phẩm.

Ngoài những công nghệ cốt lõi, máy giặt sấy Care Aura DD Inverter còn tích hợp nhiều tiện ích thông minh như Child Lock - khóa an toàn cho trẻ em, và tính năng Add Garment cho phép thêm đồ trong khi giặt. Hệ thống Magic Flow với 8 kiểu chuyển động nước mô phỏng thao tác giặt tay, kết hợp với lồng giặt tổ ong Honeycomb Drum giúp loại bỏ vết bẩn hiệu quả mà vẫn bảo vệ từng sợi vải.

Nhiều chế độ giặt thông minh đáp ứng nhu cầu giặt khác nhau của khách hàng

Ảnh: T.L

Ông Yi Pengwei, Tổng giám đốc TCL Việt Nam, chia sẻ: "Các gia đình trẻ ngày nay cần một chiếc máy giặt không chỉ nhanh mà còn sạch sâu và an toàn. TCL CareAura DD Inverter ra đời để đáp ứng chính xác nhu cầu đó - hoàn tất giặt và sấy chỉ trong 1 giờ, đồng thời bảo vệ sức khỏe và giữ quần áo bền đẹp lâu dài. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định cam kết của TCL trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam".

Với dung tích giặt 10,5 kg và sấy 7 kg, TCL CareAura DD Inverter hứa hẹn sẽ trở thành trợ thủ giặt giũ đáng tin cậy cho cuộc sống đô thị. Sản phẩm hiện chỉ được bán trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop với mức giá ưu đãi đặc biệt, giảm từ 14,99 triệu đồng xuống còn 7,99 triệu đồng, giúp mang đến cơ hội cho các gia đình trải nghiệm một chiếc máy giặt sấy thế hệ mới.