TCP Việt Nam đồng hành cùng An Giang trong phong trào thể thao cộng đồng

Dấu ấn mới trong phong trào thể thao An Giang

Trong những năm gần đây, phong trào rèn luyện thể thao tại An Giang đang cho thấy sức bật mạnh mẽ, đặc biệt khi địa phương liên tục triển khai nhiều chương trình lớn nhằm nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho người dân. Mới đây nhất, tỉnh đã tổ chức lễ phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2025, thu hút gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, đoàn viên, thanh niên… trên địa bàn tham gia. Đồng thời, tỉnh cũng đặc biệt khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao các dân tộc gắn với việc bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

Trong bối cảnh các hoạt động rèn luyện thể chất đang ngày càng được quan tâm, nhu cầu về những không gian tập luyện hiện đại, an toàn và dễ tiếp cận trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt với nhóm thanh thiếu niên. Đây chính là tiền đề quan trọng để dự án "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" của TCP Việt Nam được triển khai tại tỉnh.

Sự xuất hiện của dự án tại An Giang diễn ra đúng thời điểm tỉnh đang đẩy mạnh nhiều chương trình vận động thể thao quy mô lớn

Không gian thể thao thanh niên tại An Giang được thiết kế với nhiều hạng mục dành cho các môn thể thao quen thuộc như sân bóng chuyền, sân pickleball và khu thể dục ngoài trời. Dự kiến khi đi vào hoạt động, sân chơi này sẽ đáp ứng nhu cầu tập luyện khoảng 200 lượt mỗi ngày của cư dân trong khu vực, giúp mọi người tiếp cận môi trường luyện tập hiện đại, đồng thời tạo cơ sở để xây dựng lối sống gắn kết trong cộng đồng.

Sự xuất hiện của "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" tại An Giang diễn ra đúng thời điểm tỉnh đang đẩy mạnh nhiều chương trình vận động thể thao quy mô lớn. Sự cộng hưởng giữa định hướng phát triển của địa phương, nhu cầu thực tế của thanh niên và sự chung tay từ doanh nghiệp đã tạo nên bước tiến quan trọng trong việc kiến tạo môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng.

Khi doanh nghiệp đồng hành cùng thể thao địa phương

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng, công trình còn góp phần tạo bệ phóng để phong trào thể dục - thể thao lan tỏa bền vững trong giới trẻ. Khi điều kiện rèn luyện được đảm bảo, thanh thiếu niên sẽ có thêm những lựa chọn vui chơi lành mạnh sau giờ học, giờ làm, dần hình thành thói quen vận động tích cực để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Đây cũng là mục tiêu mà tỉnh hướng đến khi đẩy mạnh các chương trình thể thao cộng đồng trong năm 2025.

TCP Việt Nam đồng hành cùng thể thao địa phương với mục tiêu nâng cao sức khỏe thanh niên Việt Nam

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc TCP Việt Nam khẳng định công trình này là "quả ngọt" trên chặng đường doanh nghiệp đồng hành cùng phong trào thể thao địa phương: "Chúng tôi luôn tin tưởng vào tiềm năng của thanh niên Việt Nam. Bằng việc mang mô hình "Không gian Thể thao Thanh niên" đến An Giang, TCP Việt Nam hy vọng tạo thêm môi trường lành mạnh để các bạn trẻ nâng cao sức khỏe, phát triển kỹ năng và hình thành lối sống tích cực. Đây là một phần trong cam kết dài hạn của chúng tôi đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng".

Công trình thứ 15 của "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" được đặt tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh An Giang

Với sự đồng hành của doanh nghiệp và sự hưởng ứng của cộng đồng, An Giang đang từng bước xây dựng hình ảnh một địa phương năng động, coi trọng công tác phát triển thanh thiếu niên. Vì thế, dự án "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" không chỉ mang tính chất của một công trình hạ tầng, mà còn là biểu tượng cho cam kết phát triển cộng đồng bền vững, khuyến khích người trẻ sống tích cực và chủ động hơn.