TCP Việt Nam đồng hành cùng thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

Đại diện chương trình trao tặng những phần quà đến các dự án khởi nghiệp tiềm năng

Dấu ấn mới trên hành trình lan tỏa nghị lực

Trong bối cảnh kỷ nguyên số đang mở ra nhiều cơ hội mới, công nghệ đã trở thành công cụ quan trọng giúp người khuyết tật nâng cao chất lượng cuộc sống. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiếp cận nền tảng số không chỉ giúp họ sống độc lập hơn, học tập hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện để tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, những rào cản về hạ tầng, hạn chế kỹ năng số, khó khăn trong tiếp cận nguồn lực tài chính đã khiến nhiều thanh niên khuyết tật chưa thể tận dụng trọn vẹn lợi thế mà chuyển đổi số mang lại.

Chính từ thực tế đó, "Tỏa sáng Nghị lực Việt" 2025 đã quyết định triển khai chương trình đồng hành "Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số". Đây không chỉ là bước tiến mới trong hành trình lan tỏa nghị lực sống, mà còn thể hiện tư duy đổi mới, đi từ việc tôn vinh những tấm gương nghị lực đến việc kiến tạo môi trường, xây dựng bệ phóng để thanh niên khuyết tật chủ động hòa nhập và khẳng định mình trong nền kinh tế số.

Tọa đàm "Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số"

Chương trình được triển khai từ tháng 4 đến tháng 12/2025, tập trung vào hai hướng chính. Thứ nhất là lựa chọn các dự án, ý tưởng khởi nghiệp khả thi của thanh niên khuyết tật để hỗ trợ bằng vốn, công cụ sản xuất, tư vấn kiến thức cũng như kết nối đầu ra cho sản phẩm. Thứ hai là tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, trao đổi hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là nguồn động viên to lớn, giúp các bạn trẻ khuyết tật có thêm điều kiện biến ý tưởng thành hiện thực, đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến cộng đồng thanh niên khuyết tật cả nước.

TCP đồng hành cùng thanh niên khuyết tật trong kỷ nguyên số

Ý nghĩa của chương trình đồng hành cùng "Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số" không chỉ dừng ở việc hỗ trợ vật chất, mà còn khẳng định cam kết của ban tổ chức trong việc nghiên cứu những mô hình bền vững, giúp thanh niên khuyết tật tự tin khẳng định giá trị bản thân. Trong đó, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giữ vai trò chủ trì, định hướng chiến lược, kết nối mạng lưới thanh niên khuyết tật trên toàn quốc; còn TCP Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp đề cao các giá trị cộng đồng, sẵn sàng đồng hành cả về nguồn lực lẫn truyền thông.

TCP Việt Nam một lần nữa khẳng định sứ mệnh "Tiếp năng lượng, Bừng sức sống" với "Tỏa sáng Nghị lực Việt" 2025

Xuyên suốt chương trình, TCP Việt Nam một lần nữa khẳng định sứ mệnh "Tiếp năng lượng, Bừng sức sống" thông qua việc tham gia lựa chọn 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu để hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện để kết nối với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp khác, nhằm hình thành hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng nghị lực và khát vọng vươn lên của các bạn trẻ khuyết tật chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng. TCP Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng trên hành trình lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho xã hội".

Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng, đưa "Tỏa sáng Nghị lực Việt" trở thành không gian kết nối đa chiều: giữa thanh niên khuyết tật với cộng đồng, giữa ý tưởng khởi nghiệp với nguồn lực xã hội và giữa nghị lực cá nhân với sức mạnh tập thể.

Như vậy, với bước tiến của năm 2025, chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" đã tiếp tục khẳng định các giá trị nhân văn, giúp truyền cảm hứng và cùng cộng đồng viết tiếp hành trình kiến tạo một xã hội tốt đẹp, bền vững hơn.