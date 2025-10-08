TCP Việt Nam và chặng đường 6 năm đồng hành cùng Hành trình ‘Thanh niên sống đẹp’

Dấu ấn đồng hành

Hành trình và Trao Giải thưởng ‘Thanh niên sống đẹp’ là danh hiệu cao quý do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi xướng từ năm 2017. Đến nay, chương trình đã trở thành biểu tượng của tinh thần sống đẹp trong giới trẻ cả nước. Trải qua hành trình 8 năm bền bỉ, Ban Tổ chức đã vinh danh 192 thanh niên tiêu biểu - những người âm thầm thực hiện các nghĩa cử cao đẹp, góp phần nuôi dưỡng văn hóa tử tế và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

‘Thanh niên sống đẹp’ là giải thưởng tôn vinh thường niên do Trung ương Hội phối hợp cùng TCP Việt Nam tổ chức

Điểm đặc biệt của giải thưởng ‘Thanh niên sống đẹp’ là việc chú trọng tôn vinh những hành động mang đậm giá trị nhân ái: từ cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người yếu thế, đến các sáng kiến bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều cá nhân được tôn vinh đã trở thành những tấm gương lan tỏa cảm hứng sống đẹp, minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và trái tim nhân hậu của thế hệ trẻ Việt Nam.

Có thể kể đến chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân, nữ ‘hoa tiêu’ điều hành Đội Cứu nạn giao thông 911, người đã kịp thời hỗ trợ nhiều vụ tai nạn tại TP.HCM; hay rapper Bùi Xuân Trường (Double 2T), nghệ sĩ trẻ đã gây quỹ thành công hơn 1 tỉ đồng để mang điện năng lượng mặt trời đến với các vùng sâu, vùng xa. Những câu chuyện chân thực và lay động ấy giúp giải thưởng không chỉ dừng lại ở việc vinh danh, mà còn trở thành nơi gieo mầm giá trị tích cực, khích lệ thanh niên tiếp tục hành động đẹp và nhân rộng mô hình tử tế ra cộng đồng.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu 6 năm TCP Việt Nam đồng hành cùng Hành trình và Trao Giải thưởng ‘Thanh niên sống đẹp’ - một hành trình khẳng định sự gắn bó bền bỉ giữa doanh nghiệp và tổ chức thanh niên. Trong suốt thời gian qua, TCP Việt Nam luôn thể hiện vai trò đồng hành chủ động, tích cực và sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong công tác truyền thông và tổ chức, góp phần mở rộng quy mô, gia tăng sức lan tỏa của giải thưởng. Sáu năm kiên định đã giúp doanh nghiệp và chương trình cùng nhau kiến tạo một mạng lưới thanh niên sống đẹp, tạo đà cho những mục tiêu lớn hơn trong giai đoạn mới.

TCP Việt Nam luôn thể hiện vai trò đồng hành chủ động, tích cực cùng Thanh niên sống đẹp 2025

Sứ mệnh tiếp sức tương lai

Với những kết quả đã đạt được, năm 2025, Hành trình và Trao Giải thưởng ‘Thanh niên sống đẹp’ hướng tới mục tiêu trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, góp phần bồi đắp lối sống tích cực, đoàn kết và sẻ chia cho thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Mục tiêu đó đang dần được cụ thể hóa khi Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng TCP Việt Nam triển khai các giải pháp đồng hành dài hạn với những ‘Thanh niên sống đẹp’, thông qua việc tăng cường kết nối trực tiếp với thanh niên địa phương bằng các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, tọa đàm, giao lưu… Qua đó hình thành một hệ sinh thái tích cực, nơi mỗi bạn trẻ có thể phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và năng lực.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy - Tổng Giám đốc TCP Việt Nam chia sẻ:

‘Đồng hành cùng người trẻ Việt Nam không chỉ là một phần trong chiến lược trách nhiệm xã hội của TCP Việt Nam, mà còn là một sứ mệnh lâu dài mà chúng tôi theo đuổi. Sau hành trình 6 năm cùng chương trình ‘Thanh niên sống đẹp’, chúng tôi nhận thấy rằng mỗi bạn trẻ đều mang trong mình một ngọn lửa nghị lực cần được khơi dậy, tiếp sức và lan tỏa. TCP Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức, địa phương và cơ quan báo chí để phát triển thêm nhiều hoạt động giúp thanh niên phát triển toàn diện về trí tuệ, nhân cách và trách nhiệm xã hội'.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc Công ty TCP Việt Nam, chia sẻ tại họp báo khởi động chương trình

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng ghi nhận sự đồng hành của TCP Việt Nam, đánh giá đây là ‘đối tác bền bỉ đã góp phần khích lệ hàng chục nghìn bạn trẻ sống đẹp, sống có ích’. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên giúp giải thưởng không chỉ dừng lại ở những phút giây tôn vinh trên sân khấu, mà còn tiếp lửa hành động, đưa các tấm gương tiêu biểu đến gần hơn với cộng đồng thông qua những chương trình thiết thực.

Với tầm nhìn ‘Tiếp năng lượng, Bừng sức sống’, TCP Việt Nam cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đang hướng tới một chặng đường mới: mở rộng mạng lưới, cập nhật chủ đề tôn vinh phù hợp với thời đại số, đồng thời bồi dưỡng thế hệ thanh niên Việt Nam dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến.

Đó không chỉ là hành trình vì người trẻ, mà còn là cam kết bền vững của TCP Việt Nam trong việc góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, tích cực và phát triển bền vững - nơi mỗi bạn trẻ được tiếp sức để tỏa sáng theo cách riêng của mình.