Té cầu khỉ, người phụ nữ bị thanh gỗ đâm xuyên đùi

Chiều 3.6, tin từ Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phối hợp với Bệnh viện Sản nhi An Giang phẫu thuật thành công, lấy thanh gỗ dài 40 cm, đường kính 6 cm, đâm xuyên đùi một nữ bệnh nhân.

Các bác sĩ phẫu thuật, lấy thanh gỗ đâm xuyên đùi nữ bệnh nhân CTV

Trước đó, tối 31.5, bệnh nhân H.T.M.H (41 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, An Giang) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang trong tình trạng chảy rất nhiều máu do một thanh gỗ đâm xuyên từ mặt sau đùi phải lên trước bụng.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện thực hiện báo động đỏ, huy động các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thận tiết niệu, Ngoại tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Sản nhi tỉnh An Giang nhanh chóng phẫu thuật, lấy thanh gỗ ra khỏi cơ thể bệnh nhân thành công.



Thanh gỗ có đường kính 6 cm, dài 40 cm được lấy ra từ người bệnh nhân sau khi phẫu thuật CTV

Thanh gỗ có chiều dài khoảng 40 cm, đường kính 6 cm, đâm vào người bệnh nhân có hướng đi phức tạp, nhưng rất may mắn là không gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan như bó mạch đùi thần kinh, mạch máu lớn, cơ quan sinh dục, tiết niệu và các nội tạng.

Cầu khỉ ở nhiều vùng sâu miền Tây CTV

Theo người nhà chị H. thông tin với bác sĩ, trong buổi chiều 31.5, chị H. đi cầu khỉ qua con kênh gần nhà. Bất ngờ, cầu sập, chị H. rơi xuống nước, trụ gỗ đâm xuyên vào đùi phải lên trước bụng khiến chị bị kẹt trong trụ gỗ. không thoát ra được.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng dùng cưa để cưa ngang trụ gỗ, đưa chị H. đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi phẫu thuật lấy thanh gỗ đâm xuyên đùi thành công, hiện sức khỏe của chị H. tiến triển tốt.