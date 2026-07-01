Techcom Life: Cú đúp giải thưởng The Asian Banker và dấu ấn 'Quán quân Ngân hàng số'

Hai giải thưởng danh giá

Techcom Life được trao giải "Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam" cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chủ lực Techcom Life Max Vững Vàng - giải pháp Universal Life kết hợp bảo vệ, tích lũy và bảo toàn tài sản trong một sản phẩm linh hoạt, dành riêng cho phân khúc khách hàng giàu có và khá giả. Hội đồng giám khảo đánh giá cao cấu trúc sản phẩm sáng tạo, tính minh bạch và các tính năng lấy khách hàng làm trung tâm.

Giải thưởng thứ hai, "Công nghệ bảo hiểm nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam", được trao cho iProtek - nền tảng bán hàng tích hợp AI và phân tích dữ liệu của Techcom Life, hỗ trợ tư vấn viên từ phân tích nhu cầu tài chính, đề xuất giải pháp, đến quản lý hợp đồng, giúp tự động hóa định phí, đẩy nhanh giải quyết quyền lợi và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

The Asian Banker là tổ chức ghi nhận thành tựu hàng đầu cho lĩnh vực dịch vụ tài chính châu Á, với chương trình giải thưởng được đánh giá là một trong những chương trình khắt khe và độc lập nhất khu vực, dựa trên hồ sơ dự thi, thông tin công bố và phỏng vấn trực tiếp.

Thành tích đạt được sau chưa đầy một năm hoạt động

Sự ghi nhận kép này đến chỉ chưa đầy một năm sau khi Techcom Life đi vào hoạt động. Trong thời gian ngắn đó, công ty đã vươn lên vị trí số 1 về bancassurance tại Việt Nam cùng đối tác Techcombank, đồng thời lọt vào Top 5 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về doanh thu khai thác mới. Đáng chú ý, Techcom Life đang thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường với điểm hài lòng khách hàng đạt 4,9/5 và chỉ số NPS đạt 89 - thuộc nhóm cao nhất ngành - nhờ hành trình khách hàng liền mạch, chất lượng tư vấn vượt trội và sự gắn kết được xây dựng cùng hệ sinh thái Techcombank.

Ông Mukesh Pilania, Tổng giám đốc (CEO) Techcom Life, chia sẻ: "Chưa đầy một năm, chúng tôi đã xây dựng một tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm, tiên phong ứng dụng AI và thiết lập những chuẩn mực mới cho thị trường. Việc trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đầu tiên giành cùng lúc hai giải thưởng của The Asian Banker khẳng định khát vọng táo bạo của chúng tôi: tái kiến thiết ngành bảo hiểm và trao quyền tự chủ tương lai".

Bản lĩnh của một nhà lãnh đạo: "Quán quân Ngân hàng số" dẫn dắt hành trình đổi mới

Thành tích ấn tượng của Techcom Life càng có thêm ý nghĩa khi chỉ một tháng trước đó, ngày 20.5.2026, tại Diễn đàn Đổi mới Tài chính Thế giới (World Financial Innovation Series - WFIS) 2026, ông Mukesh Pilania đã được vinh danh với giải thưởng "Digital Banking Champion of the Year" - "Quán quân Ngân hàng số của năm". Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một nhà lãnh đạo đã kiến tạo nên cuộc cách mạng số tại Techcombank trước khi tiếp tục dẫn dắt Techcom Life. Ông chính là kiến trúc sư trưởng của chiến lược chuyển đổi số từ "ứng dụng ngân hàng" sang "nền tảng đồng hành tài chính", đặt nền móng cho một hệ sinh thái công nghệ vững chắc - nơi AI và dữ liệu được tích hợp sâu vào mọi hoạt động.

Chính nền tảng số hóa và tư duy AI-first đó đã được kế thừa và phát triển tại Techcom Life, giúp doanh nghiệp này ngay từ ngày đầu đã nhúng AI vào các chức năng cốt lõi: từ định giá, thẩm định, bồi thường đến phân phối - với minh chứng sống động là nền tảng iProtek tích hợp trợ lý AI Tori và quy trình không giấy tờ (Paperless). Sự dẫn dắt của một CEO từng được quốc tế tôn vinh về năng lực số hóa đã tạo ra lợi thế khác biệt, giúp Techcom Life không chỉ vươn lên dẫn đầu bancassurance mà còn liên tục thiết lập những chuẩn mực mới về trải nghiệm khách hàng (NPS 89, hài lòng 4,9/5).