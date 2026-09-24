Techcombank kết nối văn hóa, cộng đồng, di sản từ giải chạy biểu trưng của thủ đô

Dưới sự chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức không gian triển lãm "Một Hà Nội. Triệu bước tiến" - điểm nhấn văn hóa trong chuỗi hoạt động bên lề Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5. Từ những trải nghiệm trên cung đường di sản, triển lãm tái hiện những góc nhìn về con người, văn hóa và nhịp sống thủ đô qua ngôn ngữ nhiếp ảnh.

Từ ngày 26.9 đến 18.10, triển lãm được trưng bày tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên Hồ Gươm - trái tim của Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng thủ đô và trong năm đầu tiên Việt Nam chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), công chúng có dịp thưởng lãm vẻ đẹp của thành phố từ nhiều góc nhìn khác nhau. Từ những công trình mang dấu ấn thời gian đến những nhịp sống bình dị, Hà Nội hiện lên như một đô thị không ngừng chuyển động nhưng vẫn lưu giữ được chiều sâu văn hóa và diện mạo riêng đã được bồi đắp qua thế hệ.

Tác phẩm: Dưới bóng Kỳ đài Hà Nội ẢNH: NGÔ HUY HÒA

Tại nhiều thành phố trên thế giới, marathon không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là cách để cảm nhận và khám phá điểm đến. Với Hà Nội, mỗi bước chạy mở ra một góc nhìn riêng về thủ đô, từ những di sản mang theo ký ức đô thị đến những góc phố phản chiếu nhịp sống thường nhật làm nên diện mạo của thành phố. Chính những trải nghiệm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho triển lãm "Một Hà Nội. Triệu bước tiến".

Tác phẩm: Nhịp đêm bên Tháp Rùa ẢNH: NGUYỄN TRẦN HIẾU

Triển lãm quy tụ những khoảnh khắc được ghi lại trên các cung đường marathon xuyên qua thành phố. Trong từng tác phẩm, hình ảnh con người hòa vào không gian đô thị, sải bước giữa những địa danh lịch sử, các tuyến phố thân quen và những nhịp chuyển động của Hà Nội mỗi ngày. Thể thao, văn hóa và đời sống gặp gỡ trong cùng một khung hình, tạo nên những góc nhìn chân thực và giàu cảm xúc về Thủ đô.

Có những khoảnh khắc góp phần làm nên diện mạo rất riêng của Hà Nội: ánh bình minh trên những công trình đã đi cùng thành phố qua nhiều thế hệ, nhịp sống bắt đầu chuyển động trên các tuyến phố quen thuộc hay dòng người hòa vào nhịp điệu của một đô thị nơi ký ức và hiện tại cùng song hành. Qua lăng kính nhiếp ảnh, những cảnh sắc thường ngày được nhìn lại từ một góc độ khác, mở ra những câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống Hà Thành.

Tác phẩm: Bình minh ẢNH: NGUYỄN TRẦN HIẾU

Đồng hành cùng triển lãm là Hội đồng giám khảo gồm các nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt, Marcus Lacey và Ngô Huy Hòa (Hachi8), những gương mặt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh văn hóa, du lịch và đời sống.

Nếu Trần Tuấn Việt được biết đến qua những tác phẩm tôn vinh giá trị văn hóa và di sản Việt Nam trên nhiều diễn đàn quốc tế, thì Marcus Lacey mang đến góc nhìn của một người nước ngoài đã nhiều năm gắn bó với Hà Nội, với niềm say mê dành cho những công trình mang dấu ấn thời gian, các di sản kiến trúc và những không gian văn hóa đã góp phần định hình ký ức đô thị của thủ đô. Trong khi đó, Ngô Huy Hòa là gương mặt quen thuộc tại nhiều giải marathon và sự kiện thể thao lớn, với những tác phẩm khắc họa chân thực tinh thần, ý chí và cảm xúc của cộng đồng chạy bộ. Sự kết hợp của ba góc nhìn khác nhau sẽ góp phần tuyển chọn những tác phẩm không chỉ đẹp về mặt hình ảnh mà còn thể hiện được chiều sâu văn hóa, con người và trải nghiệm về Hà Nội.

Tác phẩm: Nét xưa, nhịp mới ẢNH; ĐẶNG VĂN DU

Từ hơn 3.000 tác phẩm gửi về từ cộng đồng, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 30 tác phẩm tiêu biểu để trưng bày. Mỗi tác phẩm không chỉ ghi dấu những khoảnh khắc trên đường chạy mà còn lưu giữ những sắc thái khác nhau của Hà Nội, từ nhịp phố buổi sớm, những khoảng lặng bên các công trình mang dấu ấn thời gian đến những chuyển động của đời sống đô thị. Khi đặt cạnh nhau, các tác phẩm tạo nên một hành trình thị giác về thành phố, nơi nhiều lớp không gian, ký ức và cảm xúc cùng gặp gỡ.

Nhiếp ảnh gia Marcus Lacey, thành viên Hội đồng giám khảo triển lãm, chia sẻ: "Hà Nội là một thành phố đầy cuốn hút đối với nhiếp ảnh. Từ sắc màu của các mùa trong năm, nhịp sống trên đường phố, con người, cảnh quan đến văn hóa và ẩm thực, mọi thứ dường như luôn hiện diện trong tầm mắt và không ngừng chuyển động. Điều tôi yêu ở Hà Nội là khả năng mang đến những góc nhìn mới ngay trong những nơi tưởng như đã quá quen thuộc. Thành phố luôn vận động và đổi thay mỗi ngày nhưng vẫn giữ được diện mạo riêng của mình. Triển lãm "Một Hà Nội. Triệu bước tiến" tôn vinh vẻ đẹp của Hà Nội không chỉ nằm ở những địa danh đã trở thành biểu tượng của thủ đô, mà còn trong những khoảnh khắc đời thường làm nên sức sống của thành phố. Tôi hy vọng triển lãm sẽ mang đến cho công chúng thêm một cách để cảm nhận Hà Nội và tìm thấy một Hà Nội rất riêng của mình".

Tác phẩm: Chạy khi thành phố ngủ ẢNH: NGÔ HUY HÒA

Sau 5 mùa giải, Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank không chỉ hiện diện như một sự kiện thể thao thường niên mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm khám phá Thủ đô. Từ những cung đường đi qua các công trình mang dấu ấn thời gian đến những không gian lưu giữ hơi thở của đời sống Hà Thành, hành trình ấy mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận Hà Nội theo một cách gần gũi và giàu cảm nhận hơn. Những gì đọng lại sau đường chạy vì thế không chỉ là những cột mốc được chinh phục, mà còn là những ấn tượng về một thành phố giàu bản sắc, nơi văn hóa và đời sống vẫn hiện diện trong từng chuyển động thường ngày.

Chia sẻ về sáng kiến văn hóa bên lề Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank, bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối tiếp thị Techcombank, cho biết: "Mỗi mùa giải marathon là cơ hội để Techcombank đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong việc kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng. Với cột mốc đặc biệt - Mùa thứ 5, Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế giải chạy biểu trưng của thủ đô mà còn mở ra sự kết nối giàu chiều sâu giữa thể thao, văn hóa và đời sống đô thị thông qua không gian triển lãm "Một Hà Nội. Triệu bước tiến", để vẻ đẹp, bản sắc và sức sống của đô thị nghìn năm văn hiến được lan tỏa tới bạn bè trong và ngoài nước. Chúng tôi tin rằng chính những kết nối ấy sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào và sự gắn kết với thủ đô, để những giá trị văn hóa đã định hình nên diện mạo riêng của Hà Nội tiếp tục phát huy, lan tỏa và trở thành nguồn nội lực cho sự phát triển bền vững của thành phố".

Tác phẩm: Góc lạ ẢNH: NGUYỄN TRẦN HIẾU

Một mùa giải marathon rồi sẽ khép lại. Nhưng những câu chuyện về Hà Nội vẫn tiếp tục được lưu giữ theo nhiều cách khác nhau. Trong những khung hình của "Một Hà Nội. Triệu bước tiến", Hà Nội hiện lên không chỉ qua những công trình đã đi cùng thành phố qua nhiều thế hệ hay những cung đường di sản, mà còn qua nhịp sống, ký ức và những chuyển động đang diễn ra mỗi ngày. Cũng như Hồ Gươm vẫn hiện diện giữa lòng thủ đô qua bao đổi thay của thành phố, những giá trị văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội vẫn tiếp tục được gìn giữ, tiếp nối và kể lại qua từng thế hệ.