Với hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg (Liên bang Nga) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Dimitris Botinis cùng nghệ sĩ piano Ilia Papoian, chương trình sẽ trình diễn hai kiệt tác của Sergei Rachmaninov gồm Piano Concerto No.2 và Symphony No.2. Diễn ra vào thời điểm Việt Nam lần đầu tiên kỷ niệm ngày Văn hóa Việt Nam và hướng tới 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night sẽ diễn ra trong hai đêm 28 và 29.11 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội ẢNH: TECHCOMBANK

Trong thế giới âm nhạc hàn lâm, Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg được xem là một trong số ít dàn nhạc vẫn đang gìn giữ và tiếp nối những chương quan trọng trong ký ức văn hóa của nước Nga qua từng buổi biểu diễn. Được thành lập từ năm 1931, tiền thân là Dàn nhạc Đài phát thanh Leningrad, danh tiếng của dàn nhạc gắn liền với buổi trình diễn huyền thoại Giao hưởng số 7 "Leningrad" của Shostakovich năm 1942, một sự kiện được giới chuyên môn xem như biểu tượng cho sức mạnh của nghệ thuật và là một trong những dấu mốc đặc biệt nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg là đại diện tiêu biểu của văn hóa Nga trên trường quốc tế với hàng nghìn buổi biểu diễn tại các nhà hát danh tiếng hàng đầu thế giới từ Vienna, London, Paris, Amsterdam tới Mỹ, Nhật Bản… đồng thời thường xuyên đại diện cho văn hóa Nga tại các diễn đàn nghệ thuật và hoạt động đối ngoại quốc tế có sự tham dự của các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao trên thế giới.

Hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg sẽ thực hiện chuyến lưu diễn từ St. Petersburg tới Hà Nội để trình diễn những kiệt tác bất hủ của Sergei Rachmaninov ẢNH: HGO

Với chất âm giàu nội lực, kỹ thuật điêu luyện và chiều sâu biểu cảm đặc trưng, dàn nhạc được xem là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của nghệ thuật giao hưởng Nga đương đại. Việc quy tụ hơn 110 nghệ sĩ cùng hệ thống nhạc cụ chuyên dụng cho chuyến lưu diễn từ St. Petersburg tới Hà Nội là một nỗ lực hiếm có về quy mô tổ chức, đồng thời mở ra cơ hội không thường xuyên lặp lại để công chúng Việt Nam thưởng thức tinh thần nguyên bản của âm nhạc Nga thông qua phần trình diễn của một trong những dàn nhạc giàu truyền thống nhất xứ sở Bạch Dương.

Lần trở lại này, dàn nhạc sẽ dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc của Sergei Rachmaninov, một trong những nhà soạn nhạc có ảnh hưởng sâu rộng nhất của thế kỷ 20. Chương trình lựa chọn hai tác phẩm được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông là Piano Concerto No.2 và Symphony No.2.

Nghệ sĩ piano Ilia Papoian là gương mặt đảm nhiệm phần độc tấu, góp phần tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật giữa piano và dàn nhạc ẢNH: HGO

Ra mắt năm 1901, Concerto số 2 cho piano và dàn nhạc đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Rachmaninov sau giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp sáng tác. Tác phẩm cuốn hút bởi những giai điệu trữ tình, các cao trào mạnh mẽ cùng sự đối thoại đầy kịch tính giữa piano và dàn nhạc. Đảm nhiệm phần độc tấu là nghệ sĩ Ilia Papoian, người từng giành giải Ba tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Tchaikovsky năm 2023.

Giao hưởng số 2 được sáng tác trong giai đoạn 1906 - 1907, mở ra một thế giới âm nhạc rộng lớn qua bốn chương, đan xen giữa những giai điệu sâu lắng, bay bổng với các cao trào mãnh liệt. Tác phẩm sẽ được thể hiện dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Dimitris Botinis - Giám đốc Nghệ thuật của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg.

Nhạc trưởng Dimitris Botinis sẽ dẫn dắt công chúng khám phá thế giới âm nhạc lãng mạn Nga ẢNH: HGO

Đồng hành cùng hai đêm hòa nhạc St.Petersburg Symphony Night, Techcombank và Masterise Group tiếp tục khẳng định cam kết kiến tạo những trải nghiệm đẳng cấp, tinh tuyển tri ân khách hàng private và các đối tác chiến lược của hệ sinh thái. Thông qua chương trình này cùng các sự kiện nghệ thuật quốc tế từng được hai thương hiệu đồng độc quyền tài trợ tại Việt Nam như Four Seasons with Love, Tinh hoa Pháp, Carmen hay White Night... Techcombank và Masterise Group mong muốn mang đến cơ hội thưởng thức những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật và tri thức của thế giới ngay tại Việt Nam, qua đó góp phần gìn giữ, nuôi dưỡi và trao truyền những giá trị di sản tới công chúng trong nước.

Với triết lý "Kiến tạo di sản, tiếp nối giá trị", Techcom Wealth đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo và trao truyền gia sản qua thế hệ ẢNH TECHCOM WEALTH

Bên cạnh chương trình hòa nhạc, khách mời còn được trải nghiệm tinh hoa ẩm thực từ Mellow Six - thương hiệu thuộc hệ sinh thái Masterise Group. Lấy cảm hứng từ tinh thần của đêm diễn, thực đơn và các thức uống được sáng tạo riêng nhằm tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa âm nhạc, ẩm thực và cảm xúc.

Mellow Six - thương hiệu thuộc hệ sinh thái Masterise Group ẢNH: TECHCOMBANK

Vượt lên khuôn khổ của một sự kiện nghệ thuật, St. Petersburg Symphony Night là hành trình khám phá chiều sâu của một nền văn hóa giàu bản sắc thông qua ngôn ngữ âm nhạc hàn lâm. Với nhiều thế hệ người Việt có tình cảm đặc biệt với nước Nga, chương trình gợi nhắc những ký ức đẹp và cơ hội chạm tới những giá trị vượt thời gian được gìn giữ bởi một trong những dàn nhạc danh tiếng nhất xứ sở Bạch Dương.

Đêm hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night

Thời gian: ngày 28 và 29.11.2026

Địa điểm tổ chức: Nhà hát Hồ Gươm - 40 Hàng Bài, Hà Nội

Tài trợ độc quyền: Techcombank và Masterise Group

Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực: Mellow Six