Techcombank Private lần đầu tiên mang The Seasons Ballet đến Việt Nam

Techcombank Private là dịch vụ ngân hàng ưu tiên dành riêng cho các khách hàng cá nhân có nhu cầu tài chính cao cấp. Tại đây, các gói giải pháp tài chính được thiết kế chuyên biệt, đa dạng, cá nhân hóa theo nhu cầu của từng khách hàng với những đặc quyền ưu việt nhất nhằm mang đến cho khách hàng một hành trình trải nghiệm dịch vụ tài chính và phi tài chính đẳng cấp nhất. Hơn cả dịch vụ ngân hàng, Techcombank Private được thiết kế các dịch vụ chuyên biệt, nhằm phục vụ khách hàng trên chặng đường xây dựng và bảo toàn gia sản, với cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn tài chính vươn tầm thế giới.

Hội viên Techcombank Private sẽ sở hữu gói giải pháp toàn diện cùng chính sách ưu đãi khác biệt như ưu đãi lãi suất, hạn mức thế chấp gợi mở, "Dịch vụ thảm đỏ ưu tiên" thuận tiện, nhanh chóng, các sự kiện đẳng cấp và kết nối kinh doanh độc quyền, tận hưởng ưu đãi dành riêng cho người thân, quà tặng tri ân sang trọng nhân các dịp đặc biệt trong năm, Trợ lý cá nhân cao cấp toàn cầu 24/7 cùng Chuyên gia quản lý quan hệ khách hàng cao cấp có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản bởi đối tác tư vấn quốc tế hàng đầu.

Bên cạnh đó, trở thành hội viên của Techcombank Private sẽ có cơ hội tận hưởng quyền lợi ưu việt của bộ đôi thẻ tín dụng và thanh toán Techcombank Private Visa Infinite với hạn mức tín dụng cao, như ưu đãi dịch vụ golf, ưu đãi 10% giá trị đơn hàng tại Tam Sơn, bảo hiểm du lịch toàn cầu với giá trị bảo vệ lên đến 23 tỉ đồng, hoàn tiền 2% cho giao dịch thanh toán quốc tế, thời trang cao cấp, miễn phí sử dụng dịch vụ Fast Track toàn cầu, nâng cấp vé máy bay hạng thương gia, sử dụng Phòng chờ VIP trên toàn thế giới,…

Đồng thời, khách hàng cũng được tích điểm trên mọi giao dịch theo chương trình Techcombank Rewards và được quy đổi ra vô vàn phần quà hấp dẫn tại hơn 1.000 thương hiệu trên toàn quốc. Mở cơ hội xây đắp thịnh vượng với dịch vụ chuyên biệt hỗ trợ tư vấn và lập kế hoạch gia sản toàn vẹn với giải pháp đầu tư như trái phiếu, quyền chọn liên kết trái phiếu, chứng chỉ quỹ,…

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank chia sẻ: "Với những giá trị tài chính và trải nghiệm đẳng cấp của Techcombank Private, chúng tôi tiên phong trở thành thương hiệu ngân hàng cao cấp hàng đầu tại thị trường Việt Nam và vươn tầm khu vực. Đồng hành cùng nhà hát Hồ Gươm với vai trò là nhà tài trợ kim cương, Techcombank Private sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao cùng The Seasons Ballet. Sự kiện khẳng định tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống" của Techcombank, lan tỏa nguồn năng lực tích cực đến với cộng đồng, xã hội, cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam - một điểm đến hấp dẫn của các chương trình nghệ thuật quốc tế đẳng cấp".

The Seasons Ballet là một trong những sự kiện đẳng cấp như lời tri ân Techcombank Private dành tặng cho những khách hàng đã đồng hành cùng ngân hàng. Đây là lần đầu tiên The Seasons Ballet được giới thiệu tại Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của đoàn nghệ sĩ danh tiếng Malandain Ballet Biarritz và sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles. Vở ballet được biên đạo bởi Thierry Malandain, một trong những biên đạo múa hàng đầu thế giới, nổi bật với phong cách kết hợp tinh tế giữa ballet cổ điển và nghệ thuật múa đương đại. The Seasons Ballet lấy cảm hứng từ hai tác phẩm Le Quattro Stagioni của Antonio Vivaldi và Le Quattro Stagioni dell’anno của Giovanni Antonio Guido, vở ballet như câu chuyện kể về hành trình khám phá mối quan hệ giữa con người, con người với thiên nhiên và cuộc sống. Qua từng mùa trong năm, từ sự tươi mới của mùa xuân, sự sôi động của mùa hè, sự lãng mạn của mùa thu đến sự sâu lắng của mùa đông.

Biên đạo lừng danh Thierry Malandain chia sẻ: "Với vở diễn này, chúng tôi không chỉ đơn thuần trình diễn nghệ thuật múa mà còn mong muốn gửi gắm thông điệp về sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, cùng những cung bậc cảm xúc mà bốn mùa mang lại". Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc cổ điển với những vũ điệu của ballet cổ điển kết hợp với yếu tố đương đại tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo, nơi khán giả có thể cảm nhận được sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại.

Đặc biệt, chương trình được tổ chức tại nhà hát Hồ Gươm - một công trình biểu tượng văn hóa mới của Hà Nội, Top 10 Nhà hát opera tốt nhất thế giới, là niềm tự hào của Việt Nam. Khi được biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm - công trình văn hóa với kết cấu âm học hoàn hảo và kiến trúc đẳng cấp quốc tế, vở ballet The Seasons hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thăng hoa tới khách hàng.

Malandain Ballet Biarritz: Được thành lập vào năm 1998 tại Biarritz (Pháp), theo sáng kiến của Bộ Văn hóa và Thành phố Biarritz với sự hỗ trợ của vùng Nouvelle-Aquitaine và Sở Atlantic Pyrenees. Malandain Ballet Biarritz hiện là 1 trong 19 Trung tâm Biên đạo Quốc gia (NCC) và đang nhanh chóng trở thành một trong những đoàn ballet uy tín nhất tại Pháp. Malandain Ballet Biarritz nổi tiếng với phong cách biểu diễn đương đại nhưng vẫn giữ được tinh hoa của ballet cổ điển, thu hút khán giả bởi sự tinh tế và độc đáo trong từng động tác. Với tư cách là Trung tâm Biên đạo Quốc gia, Malandain Ballet Biarritz tích cực trong việc nâng cao nhận thức công chúng về vũ đạo - với trung bình hơn 450 sự kiện mỗi năm - và hỗ trợ nghệ sĩ cũng như các đoàn nhờ vào chương trình "Accueil Studio". Để hỗ trợ sự phát triển của các biên đạo ballet trẻ, Biarritz CCN tổ chức một cuộc thi quốc tế hai năm một lần, phối hợp với Ballet Quốc gia Bordeaux và Ballet của CCN Opera National du Rhin. Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles (L’Orchestre de l’Opéra Royal) Được thành lập vào năm 2019 dưới sự bảo trợ của Aline Foriel-Destezet, có sứ mệnh tô điểm cho những dự án nghệ thuật độc đáo tại Nhà hát Hoàng gia và tạo sân khấu đẳng cấp cho các nghệ sĩ khách mời biểu diễn. Dàn nhạc quy tụ nhiều nhạc công từng làm việc và biểu diễn các chương trình mang tính đặc thù về thời kỳ Baroque hay Lãng Mạn, tạo nên những bản thu âm xuất sắc cho hãng Château de Versailles Spectacles, từ đó gặt hái nhiều giải thưởng danh giá bao gồm tạp chí Diamant Opéra, choc de Classica, 5 diapasons… Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles đã thành công rực rỡ tại chương trình hòa nhạc Bốn Mùa (Four Seasons Concert) vào ngày 21-22/4/2024 tại Nhà hát Hồ Gươm.