Techcombank tạo điều kiện tốt nhất để tiểu thương vững vàng hơn trong thời đại số

Đóng góp gần 33% GDP của cả nước, hơn 6 triệu hộ kinh doanh từ tiểu thương chợ truyền thống đến các chuỗi cửa hàng hiện đại, được lãnh đạo Techcombank đánh giá là xương sống của nền kinh tế quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô.

Tiểu thương: sẵn sàng đổi mới, làm chủ công nghệ

Nghị định 70 của Chính phủ không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đổi mới cách thức quản lý và vận hành của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thúc đẩy sự minh bạch và chuyên nghiệp, hiện đại hóa toàn bộ nền kinh tế. Từng góc chợ, từng tiệm tạp hóa, mỗi quán cà phê đều đang góp phần tích cực làm nên bức tranh kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, đối với một số tiểu thương, việc chuyển từ ghi sổ tay, thu tiền mặt sang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền vẫn còn là điều rất mới mẻ. "Tôi quen ghi sổ, kiểm tiền mặt cả chục năm nay. Ban đầu, nghe nói nói đến điện tử, công nghệ, tôi sợ phức tạp, không biết bắt đầu từ đâu", cô Phạm Thị Vân, chủ quán ăn ở Âu Cơ, Hà Nội, chia sẻ. Tâm lý này không hiếm gặp, đặc biệt với những tiểu thương truyền thống.

Dù vậy, theo ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp của Techcombank - đơn vị luôn tiên phong đồng hành cùng tất cả đối tượng khách hàng ngay từ những ngày chuyển đổi số: "Tiểu thương Việt Nam cho thấy tinh thần sẵn sàng đổi mới và tuân thủ pháp luật, họ chỉ cần sự hỗ trợ tận tình và bài bản của các ban ngành hữu quan và các tổ chức có uy tín.

Từ việc chấp nhận thanh toán thanh toán bằng mã QR đến quản lý giao dịch và dòng tiền qua ứng dụng di động, các tiểu thương đang từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao dịch vụ khách hàng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Trong hành trình đó, Techcombank đã đảm nhận vai trò người bạn đồng hành đáng tin cậy, không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, công nghệ mà còn giúp tháo gỡ tâm lý e ngại, truyền cảm hứng, tạo điều kiện tốt nhất để tiểu thương vững vàng hơn trong thời đại số."

Thấu hiểu để "đo ni đóng giày" từng giải pháp

"Trên thị trường, không có hộ kinh doanh nào giống nhau," ông Hiếu nhấn mạnh. "Mỗi nhóm ngành có nhu cầu, khó khăn khác nhau. Một tiệm tạp hóa nhỏ gặp những vấn đề khác xa một chuỗi shop quần áo, hay chuỗi dược phẩm hiện đại. Vì vậy, Techcombank đã đến tận nơi, lắng nghe và quan sát hành vi của tiểu thương đồng thời nghiên cứu thị trường để thiết kế những giải pháp sát với nhu cầu cho từng nhóm tiểu thương." Triết lý này đã giúp Techcombank tiên phong trong việc "cá nhân hóa" giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu và tháo gỡ khó khăn đến từng chi tiết của tiểu Thương.

Với các hộ kinh doanh truyền thống, đã quen với việc vận hành thủ công, có tâm lý e ngại lớn, nhân viên của Techcombank đã có những ngày đến từng khu chợ, từng cửa hàng để động viên, hướng dẫn mở tài khoản, cấp phát mã QR, loa bán hàng, bật tính năng Sinh Lời Tự Động để tiểu thương có thêm lợi nhuận bổ sung, tối ưu dòng tiền kinh doanh mỗi ngày.

Sau khi được hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp thu hộ của Techcombank, chị Hằng chủ tiệm tạp hóa tại Quang Trung, chia sẻ: "Nếu nhân viên ngân hàng mà không đến tận nơi, hướng dẫn tận tình, chắc tôi vẫn nghĩ chuyển đổi số là cái gì đó phức tạp lắm, mình không làm nổi. Giờ thì khách mua hàng quét mã thanh toán, loa đọc báo báo số tiền to, rõ ràng, tôi an tâm là tiền đã về tài khoản. Thu chi bao nhiêu cũng kiểm tra được trên ứng dụng, dễ theo dõi hơn ghi chép sổ tay nhiều".

Trong thời gian tới, Techcombank tự hào cho ra mắt tính năng rất mới trên thế giới - Chạm để thanh toán (tap-to-pay) giúp rút ngắn hơn nữa các bước thao tác thanh toán trên ứng dụng, hỗ trợ tiểu thương nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Một nhóm khác khá phổ biến như chuỗi cửa hàng cà phê, spa… đã quen với công nghệ đã "làm chủ" thế giới thương mại điện tử trực tuyến, thì nhu cầu về quản lý, vận hành và nguồn vốn, đầu tư phát triển thương hiệu, marketing… mới là vấn đề nan giải.

Bên cạnh bộ giải pháp thu hộ, Techcombank cung cấp thêm cho hai nhóm này những giải pháp giúp quản lý và hệ thống hóa lại dòng tiền, đồng thời còn thiết kế thêm gói giải pháp tín dụng ShopCash. Với mức lãi chỉ từ 326 đồng/1 triệu/ngày, ShopCash giúp tiểu thương xoay vốn nhanh để nhập hàng, mở rộng mặt bằng hay nắm bắt cơ hội kinh doanh. Theo đó, khách hàng có thể đăng ký sử dụng hạn mức tín dụng đã được xét duyệt sẵn và yêu cầu giải ngân ngay trên nền tảng số mà không cần phải chuẩn bị hồ sơ phức tạp hay đến tận ngân hàng làm thủ tục.

Anh Trần Hoàng Tiến, founder chuỗi cà phê Hầm Trú Ẩn với 4 chi nhánh tại Hà Nội, cho biết: "Giờ có nhiều chi nhánh, nhiều thứ phải chi nên việc dùng giải pháp vay ShopCash như một khoản dự phòng rất tiện. Không cần thế chấp hay chứng minh tài sản gì cả. Chỉ cần đăng ký vay Shopcash trên ứng dụng, được duyệt là có ngay khoản dự phòng 500 triệu đồng. Quy trình vay nhanh gọn, mở xong dùng được ngay. Mình cứ để tiền đó, không mất phí hay lãi gì cả. Khi nào cần thì rút ra dùng, rút bao nhiêu tính lãi bấy nhiêu, rồi vài ngày hôm sau xoay được tiền thì chuyển lại vào thôi. Người kinh doanh vừa và nhỏ như mình chỉ cần một chỗ dựa tài chính như vậy là đã có thể an tâm tập trung vào những thứ khác như phát triển menu và giữ vững bản sắc thương hiệu".

Chưa dừng lại ở đó, với những hộ kinh doanh quy mô trung bình và lớn, Techcombank cung cấp phần mềm bán hàng, kế toán và tư vấn chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp để tối ưu hóa các chính sách ưu đãi từ Chính phủ và tiềm năng phát triển. Techcombank Sinh Lời Tự Động trên số dư tài khoản cũng là "vũ khí" giúp tiểu thương tối ưu khoản doanh thu nhàn rỗi, tiền nằm trong tài khoản liên tục sinh lời qua đêm, dù chỉ một đồng.

"Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà còn là cách thay đổi tư duy, tiếp cận kinh doanh và cơ hội để tiểu thương Việt vươn xa. Với 6 triệu hộ kinh doanh chiếm 33% GDP của cả nước, tôi tin rằng, khi các hộ kinh doanh phát triển, đất nước sẽ phát triển. Techcombank, với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống," cam kết đồng hành cùng tiểu thương Việt Nam, từ những tiệm tạp hóa trong ngõ nhỏ đến các chuỗi cửa hàng hiện đại, giúp họ tuân thủ quy định và nâng cao năng lực cạnh tranh." ông Hiếu nhấn mạnh.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận của Techcombank: mang giải pháp đến từng cửa hàng, động viên từng tiểu thương, cũng phù hợp với đường lối chuyển đổi số của Chính phủ, đó là "không để ai bị bỏ lại phía sau".