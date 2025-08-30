Techcombank trong mùa đại lễ: Tự hào sống cùng thời khắc lịch sử

Dấu ấn tại trái tim của Thủ đô

Đêm 29.8 tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, đêm trình diễn ánh sáng 3D Mapping "Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ" do Techcombank tài trợ độc quyền đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là màn trình chiếu 3D mapping trên Tháp Rùa - biểu tượng linh thiêng của Hà Nội. Kết hợp cùng màn nước, công nghệ hologram, AR và nghệ thuật đa phương tiện, không gian Hồ Gươm thành "sân khấu ánh sáng" rực rỡ, nơi quá khứ và hiện tại của Thăng Long - Hà Nội được tái hiện sống động, kể lại câu chuyện về một Hà Nội tinh hoa, thanh lịch, lãng mạn mà rất anh hùng với trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm xúc.

Người dân, du khách, bạn bè quốc tế đã được thưởng thức buổi đại tiệc nghệ thuật kết hợp công nghệ cao ngay trước thềm đại lễ Quốc khánh 2.9.

Tháp Rùa chìm đắm trong không gian tràn ngập ánh sáng, âm nhạc, một lần nữa trở thành nhân chứng lịch sử của Hà Nội.

Trước khung cảnh hùng tráng, hàng ngàn người lặng trong niềm xúc động, thêm yêu, thêm tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến. Câu chuyện lịch sử đã được kể lại bằng công nghệ hiện đại, để tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ hôm nay viết tiếp những chương mới về một Việt Nam đầy khát vọng trong kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của giàu mạnh, hiện đại và thịnh vượng.

Thương hiệu Techcombank - ngân hàng luôn đồng hành cùng đất nước trong những thời khắc thiêng liêng - lung linh trên mặt nước hồ Gươm.

Sống cùng những thời khắc lịch sử

Song song đó, tại không gian triển lãm "Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai", Techcombank cũng tự hào là một phần của "Thành tựu Đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", mang đến những giải pháp tài chính số vượt trội kết nối liền mạch chỉ trên một nền tảng số toàn diện, để lại dấu ấn về một ngân hàng hiện đại, không ngừng cải tiến, không ngừng hoàn thiện để "vượt trội hơn mỗi ngày".

Tại trụ sở Techcombank trên phố Quang Trung, dưới ánh nắng của mùa thu tháng tám, những dải cờ tổ quốc đỏ thắm tung bay trên tòa nhà như cũng đang sống trong không khí hân hoan và nhanh chóng biến ngân hàng thành điểm check-in độc đáo trong những ngày lịch sử giữa lòng Thủ đô.

Các công dân nhí của Thủ đô cũng đã có hình ảnh để nhớ về mùa đại lễ đầu tiên trong đời tại trụ sở chính của Techcombank

Trước đó, Techcombank cũng đồng hành cùng nhiều sự kiện ý nghĩa khác chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9: chuỗi đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ - hai concert quốc gia thực thụ đã thu hút số lượng nghệ sĩ lẫn khán giả tham gia đông kỷ lục và "Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam".

Với lòng tự hào và biết ơn, Techcombank cam kết sẽ là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng nâng tầm giá trị sống; cùng doanh nghiệp vươn tầm và phát triển bền vững; cùng hệ sinh thái không ngừng lớn mạnh để đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cùng kiến tạo một Việt Nam mới vượt trội.