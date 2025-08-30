Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Techcombank trong mùa đại lễ: Tự hào sống cùng thời khắc lịch sử

Nguồn: Techcombank
Nguồn: Techcombank
30/08/2025 15:11 GMT+7

Những ngày cuối tháng Tám, đồng hành cùng chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và triển lãm quốc gia nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025), Techcombank đã có một mùa đại lễ đầy cảm xúc, lan tỏa tinh thần ‘vượt trội hơn mỗi ngày’, cùng cả nước viết tiếp câu chuyện hòa bình: câu chuyện về một Việt Nam mới hùng cường và thịnh vượng.

Dấu ấn tại trái tim của Thủ đô

Đêm 29.8 tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, đêm trình diễn ánh sáng 3D Mapping "Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ" do Techcombank tài trợ độc quyền đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là màn trình chiếu 3D mapping trên Tháp Rùa - biểu tượng linh thiêng của Hà Nội. Kết hợp cùng màn nước, công nghệ hologram, AR và nghệ thuật đa phương tiện, không gian Hồ Gươm thành "sân khấu ánh sáng" rực rỡ, nơi quá khứ và hiện tại của Thăng Long - Hà Nội được tái hiện sống động, kể lại câu chuyện về một Hà Nội tinh hoa, thanh lịch, lãng mạn mà rất anh hùng với trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm xúc.

Techcombank trong mùa đại lễ: tự hào sống cùng thời khắc lịch sử - Ảnh 1.

Người dân, du khách, bạn bè quốc tế đã được thưởng thức buổi đại tiệc nghệ thuật kết hợp công nghệ cao ngay trước thềm đại lễ Quốc khánh 2.9.

Techcombank trong mùa đại lễ: tự hào sống cùng thời khắc lịch sử - Ảnh 2.

Tháp Rùa chìm đắm trong không gian tràn ngập ánh sáng, âm nhạc, một lần nữa trở thành nhân chứng lịch sử của Hà Nội.

Trước khung cảnh hùng tráng, hàng ngàn người lặng trong niềm xúc động, thêm yêu, thêm tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến. Câu chuyện lịch sử đã được kể lại bằng công nghệ hiện đại, để tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ hôm nay viết tiếp những chương mới về một Việt Nam đầy khát vọng trong kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của giàu mạnh, hiện đại và thịnh vượng.

Techcombank trong mùa đại lễ: tự hào sống cùng thời khắc lịch sử - Ảnh 3.

Thương hiệu Techcombank - ngân hàng luôn đồng hành cùng đất nước trong những thời khắc thiêng liêng - lung linh trên mặt nước hồ Gươm.

Sống cùng những thời khắc lịch sử

Song song đó, tại không gian triển lãm "Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai", Techcombank cũng tự hào là một phần của "Thành tựu Đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", mang đến những giải pháp tài chính số vượt trội kết nối liền mạch chỉ trên một nền tảng số toàn diện, để lại dấu ấn về một ngân hàng hiện đại, không ngừng cải tiến, không ngừng hoàn thiện để "vượt trội hơn mỗi ngày".

Techcombank trong mùa đại lễ: tự hào sống cùng thời khắc lịch sử - Ảnh 4.

Tại trụ sở Techcombank trên phố Quang Trung, dưới ánh nắng của mùa thu tháng tám, những dải cờ tổ quốc đỏ thắm tung bay trên tòa nhà như cũng đang sống trong không khí hân hoan và nhanh chóng biến ngân hàng thành điểm check-in độc đáo trong những ngày lịch sử giữa lòng Thủ đô.

Techcombank trong mùa đại lễ: tự hào sống cùng thời khắc lịch sử - Ảnh 5.

Các công dân nhí của Thủ đô cũng đã có hình ảnh để nhớ về mùa đại lễ đầu tiên trong đời tại trụ sở chính của Techcombank

Trước đó, Techcombank cũng đồng hành cùng nhiều sự kiện ý nghĩa khác chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9: chuỗi đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ - hai concert quốc gia thực thụ đã thu hút số lượng nghệ sĩ lẫn khán giả tham gia đông kỷ lục và "Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam".

Với lòng tự hào và biết ơn, Techcombank cam kết sẽ là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng nâng tầm giá trị sống; cùng doanh nghiệp vươn tầm và phát triển bền vững; cùng hệ sinh thái không ngừng lớn mạnh để đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cùng kiến tạo một Việt Nam mới vượt trội.

Khám phá thêm chủ đề

Techcombank Quốc khánh 2.9 80 năm Cách mạng Tháng Tám Phố đi bộ Hoàn Kiếm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận