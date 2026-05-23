Techcombank và Masterise Homes tặng 45 tỉ điểm U-Point cho gần 11 nghìn hội viên The Inner

Là một phần của chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU, U‑Point tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đặc quyền cho khách hàng cao cấp với những trải nghiệm cá nhân hóa và gần gũi hơn với nhịp sống mỗi ngày.

Đặc quyền "may đo" cho từng phong cách sống

Khi tiêu chuẩn sống ngày càng được nâng cao, đặc quyền không còn là những giá trị hữu hình mà đã trở thành yếu tố được cảm nhận qua sự tinh tế của từng trải nghiệm và cảm giác được thấu hiểu.

Từ nền tảng đó, Techcombank và Masterise Homes phát triển chương trình Đặc quyền hệ sinh thái "The Inner - Song Hành Độc Bản" - một hệ giá trị được kiến tạo nhằm kết nối tài chính, bất động sản và phong cách sống, đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống ngày càng cao của khách hàng.

Thay vì dừng lại ở các giải pháp đơn lẻ, The Inner được xây dựng như một hành trình đồng hành xuyên suốt, nơi mỗi trải nghiệm được thiết kế phù hợp với nhu cầu và chuẩn sống riêng của từng khách hàng. Ở đó, các giá trị không vận hành tách rời, mà liên kết liền mạch, giúp mỗi lựa chọn trong cuộc sống đều trở nên vững vàng và trọn vẹn hơn.

Điểm khác biệt của The Inner nằm ở khả năng thích ứng theo từng hành trình sở hữu bất động sản - từ an cư, đầu tư, khai thác cho thuê đến quy mô tài sản hay mục tiêu trong từng giai đoạn cuộc sống. Ở mỗi cấp độ tham gia, hệ đặc quyền được "may đo" linh hoạt - từ giải pháp tài chính, tối ưu nguồn vốn, gia tăng quy mô tài sản cho đến những trải nghiệm sống được tuyển chọn tương xứng.

Bên cạnh đó, hành trình phục vụ của Techcombank và Masterise Homes tiếp tục mở rộng và hiện diện trong đời sống mỗi ngày. U‑Point trở thành một mảnh ghép quan trọng, góp phần đưa đặc quyền đến gần hơn với từng trải nghiệm, từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cư dân khi trở thành hội viên hệ sinh thái được hoàn tiền lên tới 25 triệu điểm U-Point linh hoạt dùng điểm để đổi voucher mua sắm, tận hưởng hàng trăm tiện ích tại các thương hiệu lớn, nhà hàng Michelin, Ginza Sushi Ichi, Mellow Six. Pinchos… tới thanh toán phí quản lý bất động sản, đổi dặm bay…

Tự do lựa chọn trải nghiệm mỗi ngày

Theo Techcombank, chỉ sau 2 tháng triển khai, gần 11.000 hội viên The Inner đã nhận gần 45 tỉ điểm U-Point - cho thấy mức độ quy mô của hệ đặc quyền mà The Inner dành cho khách hàng.

Theo chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU, 1 U‑Point tương đương 1 đồng, cho phép khách hàng sử dụng linh hoạt theo nhiều nhu cầu - từ thanh toán trực tiếp bằng điểm khi quét QR tại cửa hàng, quy đổi thành voucher mua sắm, ẩm thực, trải nghiệm, đến chuyển đổi thành dặm bay cho những hành trình tiếp theo. Toàn bộ quá trình này có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng trên ngân hàng số Techcombank Mobile hoặc nền tảng phong cách sống OneU.

Điểm khác biệt của U‑Point nằm ở tính linh hoạt và khả năng hiện diện xuyên suốt trong các khoảnh khắc đời sống. Một tách cà phê buổi sáng có thể được thanh toán nhanh gọn bằng U-Point; một bữa tối cùng gia đình có thể được thanh toán bằng voucher đã được quy đổi; trong khi những người thường xuyên di chuyển có thể sử dụng điểm để đặt xe hoặc tích lũy dặm bay cho các chuyến công tác và nghỉ dưỡng.

Thay vì giới hạn trong một danh mục ưu đãi nhất định, U‑Point mang đến quyền lựa chọn - cho phép mỗi khách hàng chủ động tận hưởng giá trị theo nhịp sống, nhu cầu và sở thích riêng.

Chỉ với vài thao tác trên ngân hàng số Techcombank Mobile, khách hàng có thể truy cập mục Techcombank Rewards để khám phá ưu đãi phù hợp và sử dụng điểm thuận tiện. Hiện chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU kết nối hệ sinh thái hơn 200 đối tác, hiện diện tại hơn 9.000 địa điểm trên toàn quốc với ưu đãi từ 500 thương hiệu, bao gồm nhiều cái tên quen thuộc như Golden Gate, Grab, Xanh SM hay Starbucks... Tính đến nay, chương trình đã thu hút hơn 13 triệu khách hàng tham gia, với hơn 100 tỉ điểm thưởng U-Point được sử dụng mỗi tháng cùng hàng triệu voucher được quy đổi trong các lĩnh vực từ mua sắm, ẩm thực đến du lịch và giải trí.

Trong bối cảnh trải nghiệm ngày càng trở thành thước đo của chất lượng sống, giá trị của đặc quyền không chỉ nằm ở việc sở hữu nhiều hơn, mà ở khả năng đồng hành bền bỉ trong đời sống thường nhật. Với The Inner - Song Hành Độc Bản, hành trình ấy không dừng lại ở việc tích lũy và phát triển tài sản, mà còn tiếp tục hiện diện trong từng lựa chọn, từng trải nghiệm và từng phong cách sống riêng biệt của khách hàng.