Teddy Sheringham và các huyền thoại ‘Man đỏ’ tạo ấn tượng mạnh tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

“Tôi rất ấn tượng với bệnh viện tại Việt Nam đã đầu tư những máy móc hiện đại, hỗ trợ cả những cầu thủ chuyên nghiệp như tôi. Khi không may bị chấn thương, chúng tôi cần quay trở lại thi đấu một cách nhanh nhất mà vẫn đảm bảo sức khỏe an toàn. Để làm được điều đó thì phải có một quy trình can thiệp, phục hồi hiệu quả cao. Việc đó có thể nhờ những máy móc hiện đại như máy R-force này”, nhà vô địch Champions League chia sẻ.