Đời sống Cộng đồng

Tên đường độc lạ ở vùng ven TP.HCM: Ổ Cu Kiến Vàng và ký ức khẩn hoang

Trần Kha
Trần Kha
08/01/2026 06:30 GMT+7

Tên đường Ổ Cu Kiến Vàng nghe qua tưởng như một cách gọi vui, nhưng với những bậc cao niên ở xã Tân Nhựt, đây là cả một vùng ký ức về thời khẩn hoang.

Mang cái tên khá lạ lẫm đường Ổ Cu Kiến Vàng, con đường nhựa phẳng lỳ xuyên qua những cánh đồng tại xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ) lại khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng phải xiêu lòng bởi vẻ đẹp thanh bình, mướt mát.

Ký ức về vùng đất "chim đậu, kiến bám"

Lần giở lại câu chuyện xưa về tên đường Ổ Cu Kiến Vàng, ông Nguyễn Phi Dũng, Trưởng ấp 15 (ấp 3 cũ), kể: "Hồi đó khu này vắng vẻ lắm, chỉ toàn cây mây, cây bần, tràm, cây lá xum xuê. Vì hẻo lánh nên các loài chim, đặc biệt là chim cu, về đây làm tổ dày đặc như những cái ổ khổng lồ. Trên cây thì kiến vàng đóng tổ khắp nơi. Cái tên đường Ổ Cu Kiến Vàng cũng từ đó mà thành danh".

Chuyện về Ổ Cu Kiến Vàng: Cung đường lạ, đẹp như tranh ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 1.

Đi trên đường Ổ Cu Kiến Vàng dễ dàng cảm nhận được một không khí trong lành và mát mẻ

ẢNH: TRẦN KHA

Trước năm 1975, nơi đây vốn là vùng trũng, bưng biền. Để vào được bên trong, người dân chỉ có thể đi xuồng hoặc lội dọc sông Bà Tỵ.

"Lúc đó chưa có đường, chỉ có những bờ đê nhỏ do dân đắp để giữ cá, ngăn nước. Mùa mưa xuống, đập bể, phải lội bùn bì bõm mới về tới nhà", ông Nguyễn Văn Trung (70 tuổi) nhớ lại.

Chuyện về Ổ Cu Kiến Vàng: Cung đường lạ, đẹp như tranh ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 2.

Kiến vàng làm tổ trên các nhánh cây ven đường

ẢNH: TRẦN KHA

Sự thay đổi bắt đầu từ những năm 1980, khi lực lượng thanh niên xung phong đào kinh Sông Hào. Đến giai đoạn 2009 - 2010, hưởng ứng chương trình Nông thôn mới, cung đường này chính thức được trải nhựa phẳng lỳ, kết nối đôi bờ cho hàng trăm hộ dân.

Bức tranh thanh bình giữa lòng nông thôn mới

Ngày nay, ai có dịp chạy xe trên tuyến đường Ổ Cu Kiến Vàng nối dài qua ấp 15 và ấp 12 sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp xanh mướt hai bên đường. Một bên là dòng kênh nước trong veo với những hàng dừa nước trải dài, bên kia là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay.

Chuyện về Ổ Cu Kiến Vàng: Cung đường lạ, đẹp như tranh ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 3.

Những hàng dừa, cánh đồng lúa trải dài theo tuyến đường

ẢNH: TRẦN KHA

Dọc tuyến đường, nhà dân tuy thưa thớt nhưng mỗi hiên nhà đều là một vườn hoa nhỏ với đủ loại bông hay những cây ăn trái trĩu quả như mít, chuối, dừa.

Chuyện về Ổ Cu Kiến Vàng: Cung đường lạ, đẹp như tranh ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 4.

Vẻ đẹp xanh mướt hai bên đường

ẢNH: TRẦN KHA

Chuyện về Ổ Cu Kiến Vàng: Cung đường lạ, đẹp như tranh ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 5.

Vẻ đẹp xanh mướt hai bên đường

ẢNH: TRẦN KHA

Chuyện về Ổ Cu Kiến Vàng: Cung đường lạ, đẹp như tranh ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 6.

Hoa được người dân trồng trước nhà để tô thêm vẻ đẹp con đường

ẢNH: TRẦN KHA

Chỉ tay vào những thùng rác được đặt ngay ngắn trước cổng mỗi nhà, ông Dũng tự hào: "Dân ở đây ý thức lắm! Dù đất vườn rộng, có thể đào hố chôn rác nhưng 100% bà con đều đăng ký lấy rác tập trung. Sáng sớm hay chiều muộn, cứ thấy lá cây rụng là bà con tự giác xách chổi ra quét, không đợi nhắc nhở".

Tình làng nghĩa xóm đậm đà

Cung đường Ổ Cu Kiến Vàng còn nổi tiếng bởi sự an ninh và tình người nồng hậu. Ở đây, trái cây trồng ven đường "của ai nấy ăn", nếu thích cứ vào xin chủ nhà một tiếng là có ngay quầy chuối, trái mít mang về làm quà. Chuyện mất trộm dường như là khái niệm xa lạ ở vùng quê này.

Chuyện về Ổ Cu Kiến Vàng: Cung đường lạ, đẹp như tranh ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 7.

Những cây ăn trái nặng trĩu quả

ẢNH: TRẦN KHA

Chuyện về Ổ Cu Kiến Vàng: Cung đường lạ, đẹp như tranh ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 8.

Không chỉ cây dại, cây ăn quả cũng được người dân trồng dọc theo tuyến đường

ẢNH: TRẦN KHA

Sự gắn kết của người dân còn thể hiện qua cách họ điều tiết nguồn nước cho đồng ruộng. Cứ đến mùa nước rong, các hộ dân lại cùng nhau mở cống đón phù sa; mùa mưa lại đồng lòng be bờ triệt nước.

Trong những ngày dịch Covid-19 căng thẳng, nhóm Zalo của ấp với hơn 400 hộ dân đã trở thành "mạng lưới an ninh" hiệu quả, người lạ vào là bà con báo ngay.

Chuyện về Ổ Cu Kiến Vàng: Cung đường lạ, đẹp như tranh ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 9.

Những thùng rác đặt tại lối đi vào các nhà dân để đảm bảo vệ sinh */môi trường

ẢNH: TRẦN KHA

Chuyện về Ổ Cu Kiến Vàng: Cung đường lạ, đẹp như tranh ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 10.

Không chỉ dọn dẹp rác trong sân nhà, người dân quét rác ở ngoài lộ để con đường luôn sạch sẽ

ẢNH: TRẦN KHA

Bà Lê Thị Điệp (75 tuổi) vừa quét dọn hiên nhà vừa cười: "Hồi đó đi xuồng cực khổ, giờ đường nhựa về tới cửa, nhìn xóm làng sạch đẹp ai mà không ham.

Rời Ổ Cu Kiến Vàng khi nắng chiều đã nhạt, hình ảnh những cánh cò trắng tung bay trên đồng lúa xanh rì và nụ cười hiền hậu của những người nông dân chân chất khiến chúng tôi hiểu rằng: Hạnh phúc đôi khi chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong hơi thở bình yên và sự đồng lòng của con người trên những cung đường quê hương.

Xã Tân Nhựt được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa bàn xã Tân Nhựt, thị trấn Tân Túc và một phần xã Tân Kiên. Sau sáp nhập, xã Tân Nhựt mới có diện tích tự nhiên 43,67 km2, dân số hơn 115.000 người, được chia thành 61 ấp. Trong đó, tuyến đường Ổ Cu Kiến Vàng đi qua ấp 12 và 15, khu vực vẫn giữ được nét đặc thù của vùng sản xuất nông nghiệp thuần túy.

Tân Nhựt không chỉ có cảnh đẹp mà còn là "địa chỉ đỏ" về giáo dục truyền thống cách mạng. Khu di tích Láng Le - Bàu Cò là điểm nhấn quan trọng nhất, nơi ghi dấu chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (trận Láng Le ngày 15.4.1948).

Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một công trình văn hóa - lịch sử quy mô, nhắc nhở về lòng quả cảm của các thế hệ đi trước.

Người dân Tân Nhựt mang đậm nét tính cách Nam bộ: chân chất, hiếu khách và có ý thức cộng đồng rất cao. Những địa danh như cầu Sáu Lệ, đường Ổ Cu Kiến Vàng... là minh chứng cho cách đặt tên gần gũi, gắn liền với quá trình khai hoang mở cõi của cha ông.


