Tên lửa Storm Shadow sẽ thay HIMARS gây sức ép lên lực lượng Nga ở Ukraine?

Theo tờ Business Insider, các lực lượng Nga đến nay đã thích nghi với các loại vũ khí từng được cho là “sẽ làm thay đổi cán cân” mà Ukraine tung vào chiến trường. Một ví dụ nổi bật là Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp đã không còn gây được tác động lớn như trước.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa Storm Shadow mà Anh cam kết gửi Ukraine vào đầu tháng 5 có thể gây ra những vấn đề hậu cần mới cho Nga, và tăng cường đáng kể khả năng tấn công tầm xa của Kyiv.

Storm Shadow là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không được Anh và Pháp hợp tác phát triển, đã từng được sử dụng trong một số cuộc xung đột ở Trung Đông. Loại tên lửa này có thể bay ở độ cao thấp để tránh bị phát hiện.

Với phạm vi hoạt động của một số phiên bản lên đến hơn 250 km, Storm Shadow có tầm bắn xa gấp 3 lần so với HIMARS, và chỉ kém khoảng 50 km so với Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất. Tầm bắn này đủ để bao phủ nhiều vùng mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine.

Theo ông Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia (Anh), việc đưa Storm Shadow vào chiến trường sẽ giải quyết "những thách thức chiến thuật nghiêm trọng" mà Ukraine hiện đang phải đối mặt. Theo chuyên gia này, đầu đạn tên lửa này có thể xuyên thủng các mục tiêu kiên cố, trong khi năng lực tàng hình sẽ giúp nó khó bị phát hiện và đánh chặn.

"Những tên lửa này sẽ giúp Ukraine đánh trúng các trạm chỉ huy và kiểm soát, cơ sở hậu cần, nơi tập hợp các binh sĩ Nga", Chuẩn đô đốc Mỹ Tim Woods nhận định như vậy trong một cuộc phỏng vấn với trang Breaking Defense hôm 15.5.

Vì vậy, ông Watling cho rằng Nga sẽ phải chuyển các trung tâm hậu cần ra xa tiền tuyến hơn, cũng như tái tổ chức các hệ thống phòng không. Chuyên gia này dự đoán Storm Shadow cũng sẽ khiến Nga đổi chiến thuật, chuyển về phòng thủ để bảo toàn lực lượng và trang thiết bị trước các đợt phản công tiềm năng của Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine cũng có thể sử dụng tên lửa Storm Shadow để phân tán sự ưu tiên của Nga. Cụ thể, nó sẽ khiến các chỉ huy cấp cao của Moscow cảm thấy "bất an" hơn vì đang nằm trong tầm bắn của Kyiv.

Chuyên gia Watling lưu ý rằng việc buộc các chỉ huy Nga phải "lo sợ cho an toàn cá nhân" là một cách hiệu quả để làm giảm sự tập trung và hiệu quả để ra quyết định trên chiến trường. Theo ông, nếu biết cách kết hợp năng lực của Storm Shadow với các đòn tâm lý, loại vũ khí này sẽ tạo ưu thế rất lớn cho Ukraine.