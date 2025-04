Tên mới phường, xã sáp nhập ở TP.HCM: Top 10 xã rộng nhất

Mới đây, HĐND TP.HCM đã tán thành chủ trương sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, TP.HCM sáp nhập từ 273 phường, xã, thị trấn còn 102 phường, xã và thống nhất tên gọi mới.

Qua thống kê số liệu theo tờ trình của UBND TP.HCM, Báo Thanh Niên cung cấp tới bạn đọc những điều thú vị về 102 phường, xã mới.

Top 10 phường, xã rộng nhất TP.HCM sau sáp nhập

Dẫn đầu top phường, xã rộng nhất TP.HCM là xã An Thới Đông, rộng hơn 257 km2. Xã An Thới Đông được thành lập từ sáp nhập xã Lý Nhơn và một phần xã An Thới Đông của huyện Cần Giờ.

Xếp thứ 2 là xã Bình Khánh, rộng 158 km2. Xã Bình Khánh được thành lập từ sáp nhập xã Bình Khánh, xã Tam Thôn Hiệp và một phần xã An Thới Đông của huyện Cần Giờ.

Xếp thứ 3 là xã Cần Giờ, rộng 157 km2. Xã Cần Giờ được thành lập từ sáp nhập xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh của huyện Cần Giờ.

Xếp thứ 4 là xã Thạnh An, rộng 131 km2. Xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) là xã đảo duy nhất của TP.HCM, và cũng là xã duy nhất không sáp nhập thêm xã phường kế bên khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Xã Cần Giờ rộng thứ 3 TP.HCM khi sáp nhập lại còn 102 phường, xã ẢNH: ĐỘC LẬP

Xếp thứ 5 là xã An Nhơn Tây, rộng hơn 77 km2. Xã An Nhơn Tây được thành lập từ sáp nhập 3 xã Phú Mỹ Hưng, An Phú và An Nhơn Tây của huyện Củ Chi.

Xếp thứ 6 là xã Củ Chi, rộng gần 65 km2. Xã Củ Chi được thành lập từ sáp nhập 3 xã Tân Phú, Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An của huyện Củ Chi.

Xếp thứ 7 là xã Hiệp Phước, rộng hơn 63 km3. Xã Hiệp Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Nhơn Đức, Long Thới và Hiệp Phước của huyện Nhà Bè.

Xếp thứ 8 là xã Thái Mỹ, rộng hơn 62,4 km2. Xã Thái Mỹ được thành lập từ sáp nhập 3 xã Thái Mỹ, Phước Thạnh và Trung Lập Thượng.

Xếp thứ 9 là xã Nhuận Đức, rộng 62 km2. Xã Nhuận Đức được thành lập từ sáp nhập 3 xã Nhuận Đức, Trung Lập Hạ và Phạm Văn Cội của huyện Củ Chi.

Xếp cuối cùng trong danh sách 10 phường, xã rộng nhất TP.HCM là xã Phú Hòa Đông, rộng gần 60 km2. Xã Phú Hòa Đông được thành lập từ sáp nhập 3 xã Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Đông và Tân Thạnh Tây của huyện Củ Chi.

Bảng thống kê 10 phường, xã rộng nhất TP.HCM