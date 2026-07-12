Tencent đàm phán mua lại startup AI Manus với giá khoảng 2 tỉ USD

Theo Reuters, Tencent đang đàm phán để trở thành cổ đông lớn nhất của startup AI Manus trong một thương vụ được định giá khoảng 2 tỉ USD. Tencent cùng các nhà đầu tư hiện hữu của Manus đang xem xét mua lại công ty sau khi Meta buộc phải hủy thương vụ thâu tóm trước đó theo yêu cầu của cơ quan quản lý Trung Quốc.

Manus là startup phát triển nền tảng AI agent cùng tên, có khả năng tự động thực hiện các tác vụ nhiều bước như nghiên cứu thông tin, lập báo cáo, viết mã hoặc phân tích dữ liệu theo yêu cầu người dùng. Công ty được thành lập tại Trung Quốc trước khi chuyển trụ sở sang Singapore, nhưng vẫn duy trì mối liên hệ với đội ngũ sáng lập và hoạt động nghiên cứu tại Trung Quốc.

Thông tin trên Manus vẫn cho thấy startup này thuộc Meta, trong khi Tencent được cho là đang xúc tiến thương vụ mua lại trị giá khoảng 2 tỉ USD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tencent đang phối hợp với các nhà đầu tư ban đầu của Manus, gồm ZhenFund và HSG, để mua lại công ty từ Meta với mức định giá không thấp hơn 2 tỉ USD. Nếu đạt được thỏa thuận, Tencent sẽ trở thành cổ đông lớn nhất nhưng Manus vẫn dự kiến hoạt động độc lập, thay vì sáp nhập hoàn toàn vào tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Tencent, Meta, Manus cùng các quỹ đầu tư liên quan hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Diễn biến mới xuất hiện chỉ vài tháng sau khi Trung Quốc yêu cầu Meta đảo ngược thương vụ mua Manus trị giá 2 tỉ USD. Thỏa thuận này từng được xem là bước đi quan trọng nhằm giúp Meta tăng tốc trong cuộc đua AI agent, lĩnh vực đang thu hút đầu tư mạnh từ các hãng công nghệ lớn. Tuy nhiên, cơ quan quản lý Trung Quốc cho rằng thương vụ cần được xem xét theo quy định về an ninh đầu tư và yêu cầu hai bên hủy bỏ giao dịch.

Sau quyết định trên, Meta đã bắt đầu tách hoạt động của Manus khỏi hệ thống nội bộ, ngừng chia sẻ dữ liệu và dần chấm dứt việc tích hợp công nghệ giữa hai bên. Quá trình này được đánh giá là phức tạp do hai công ty đã có thời gian phối hợp sau khi công bố thương vụ mua bán.

Việc Tencent xuất hiện như ứng viên mới cho thấy các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước đang tìm cách giữ quyền kiểm soát đối với những công ty AI được xem là có giá trị chiến lược. Nếu thương vụ thành công, Manus nhiều khả năng vẫn duy trì mô hình hoạt động độc lập tại Singapore, trong khi Tencent đóng vai trò nhà đầu tư lớn nhất thay vì trực tiếp quản lý công ty.