Tesla không hẹn ngày giao cho khách đặt mua siêu xe Roadster

Theo InsideEVs, trong thỏa thuận đặt cọc mua Tesla Roadster được công bố trên website của hãng, Tesla nêu rõ không thể đảm bảo thời điểm giao xe. Lý do được đưa ra là mẫu siêu xe điện này vẫn đang trong quá trình phát triển.

Điều khoản trên được đưa ra sau khi Tesla giới thiệu Roadster thế hệ mới, mẫu xe từng được công bố lần đầu vào năm 2017 nhưng liên tục lỡ hẹn với khách hàng. Việc tái xuất của Roadster tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ những tuyên bố về khả năng vận hành vượt trội, thậm chí có thể "bay, lượn".

Theo thỏa thuận của Tesla, khoản đặt cọc chỉ giúp khách hàng có vị trí ưu tiên trong danh sách chờ cấu hình và đặt mua xe. Đây chưa phải hợp đồng mua bán chính thức, cũng không đồng nghĩa Tesla chắc chắn sẽ giao một chiếc Roadster cho người đã đặt cọc.

Trong thỏa thuận đặt cọc mua Tesla Roadster được công bố trên website của hãng, Tesla nêu rõ không thể đảm bảo thời điểm giao xe Ảnh: TESLA

Đáng chú ý, khách hàng có thể phải thanh toán tổng cộng 50.000 USD để giữ chỗ phiên bản tiêu chuẩn, trong khi khoản đặt trước dành cho một số phiên bản cao cấp có thể lên đến 250.000 USD. Với giá trị như vậy, đồng thời chưa có cam kết giao xe cụ thể khiến việc đặt mua Roadster khác biệt đáng kể so với giao dịch những mẫu ô tô thương mại đã sẵn sàng sản xuất.

Không chỉ thời gian bàn giao, giá bán cuối cùng của Tesla Roadster cũng chưa được xác định. Trong thỏa thuận đặt trước, hãng lưu ý mức giá ước tính, nếu được cung cấp, chỉ mang tính tham khảo. Giá chính thức sẽ được xác nhận sau khi hoàn tất cấu hình xe.

Tesla lý giải các trang bị, tính năng và phần cứng của Roadster vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy, những thông tin được giới thiệu ở giai đoạn hiện tại chưa phải cơ sở để khẳng định toàn bộ cấu hình của xe thương mại khi xuất xưởng.

Tesla lý giải các trang bị, tính năng và phần cứng của Roadster vẫn đang trong quá trình hoàn thiện Ảnh: TESLA

Đây là điểm đáng lưu ý đối với người mua siêu xe, nhóm khách hàng thường quan tâm đến tính độc quyền, cấu hình cá nhân hóa và giá trị của một mẫu xe hiệu suất cao. Khi sản phẩm chưa hoàn thiện, các thông số và trang bị cuối cùng vẫn có khả năng thay đổi trước khi bước vào giai đoạn sản xuất thương mại.

Theo Tesla, khi quá trình sản xuất đến gần, hãng mới mời khách hàng hoàn tất cấu hình và tiến tới ký thỏa thuận mua xe. Trước khi bàn giao, hai bên sẽ ký hợp đồng mua bán chính thức, trong đó xác định cấu hình cuối cùng, giá xe cùng các khoản thuế, phí vận chuyển và chi phí liên quan.

Như vậy, việc đặt trước Tesla Roadster hiện chủ yếu thể hiện mong muốn sở hữu xe và vị trí ưu tiên tương đối trong quy trình đặt hàng, chứ không hoàn toàn bảo đảm người mua sẽ nhận xe vào một thời điểm đã xác định.

Roadster sở hữu khả năng vận hành vượt trội, thậm chí có thể "bay, lượn" Ảnh: TESLA

Dù không bảo đảm thời gian giao xe, Tesla vẫn đưa ra điều khoản cho phép khách hàng hủy đặt cọc và nhận lại toàn bộ khoản tiền đã thanh toán. Việc hủy được thực hiện thông qua tài khoản Tesla theo quy định trong thỏa thuận. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý khoản tiền đặt trước không được Tesla giữ riêng trong một tài khoản ký quỹ và không phát sinh tiền lãi. Thỏa thuận còn quy định quyền đặt trước không được chuyển nhượng cho người khác nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của hãng.

Tesla lần đầu giới thiệu Roadster vào tháng 11.2017, đồng thời đưa ra những thông số hiệu suất đầy tham vọng. Khi đó, mẫu xe được kỳ vọng có khả năng tăng tốc 0 - 96 km/giờ trong khoảng 1,9 giây, tốc độ tối đa trên 400 km/giờ và phạm vi hoạt động khoảng 1.000 km. Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất và bàn giao liên tục bị lùi lại. Mốc giao xe dự kiến ban đầu là năm 2020 không trở thành hiện thực, khiến những khách hàng đặt cọc từ sớm phải chờ đợi trong nhiều năm.