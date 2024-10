Tesla Cybertruck lần thứ 5 bị triệu hồi sau gần một năm mở bán

Sau chưa đầy một năm được phân phối đến tay khách hàng, mẫu xe bán tải thuần điện - Tesla Cybertruck đang khiến không ít người dùng hoang mang, lo lắng khi liên tiếp dính lỗi liên quan đến nhiều bộ phận, hệ thống khác nhau dẫn đến việc phải triệu hồi.



Lần thứ 5 sau chưa đầy 1 năm tung ra thị trường, Tesla Cybertruck "lãnh án" triệu hồi

Sau một loạt sự cố liên quan đến phần mềm, hệ thống phanh… mới đây nhất Tesla Cybertruck tiếp tục có tên trong đợt triệu hồi mới nhất của Tesla tại thị trường Bắc Mỹ. Cụ thể, Tesla vừa thông báo chương trình triệu hồi liên quan đến 27.185 xe Cybertruck được cho là không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới về hệ thống hỗ trợ lùi xe, cụ thể là camera lùi.

Theo đó, trong một số điều kiện nhất định, hệ thống xe có thể không tắt hoàn toàn trước khi được lệnh khởi động lại. Nếu tài xế lùi xe trong khi điều này xảy ra, hình ảnh từ camera chiếu hậu có thể không hiển thị trong khoảng thời gian 2 giây theo quy định.

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) cho biết sau khi lái xe chuyển sang số lùi, màn hình camera lùi trên các xe Cybertruck có thể mất đến 6 - 8 giây mới hiển thị, chậm 4 - 6 giây so với quy định. Trong khoảng thời gian này người điều khiển phương tiện không nhận được sự hỗ trợ góc quan sát từ camera lùi. Do đó, các xe Tesla Cybertruck thuộc diện ảnh hưởng được cho là không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Sau khi lái xe chuyển sang số lùi, màn hình camera lùi trên các xe Cybertruck có thể mất đến 6 - 8 giây mới hiển thị

Vấn đề này cũng đã được Tesla khắc phục tương đối đơn giản bằng cách cập nhật qua mạng hệ thông điều khiển màn hình hiển thị bắt đầu được phát hành vào ngày 19.9 vừa qua.

Phía Tesla cũng có phản ứng khá nhanh sau khi phát hiện lỗi liên quan đến màn hình camera lùi trên Cybertruck. Tesla bắt đầu phát hiện ra vấn đề vào ngày 12.9 trong một cuộc kiểm tra nội bộ. Sau đó, công ty đã dành vài ngày tiếp theo để xem xét vấn đề và cuối cùng đã xác định được 45 yêu cầu bảo hành và bốn báo cáo thực địa có thể liên quan đến sự cố phần mềm.

Dù vấn đến được Tesla khắc phục khá nhanh, tuy nhiên việc Tesla Cybertruck liên tục phát sinh lỗi chỉ trong một thời gian ngắn cũng khiến không ít người đang sử dụng mẫu xe này lo lắng.