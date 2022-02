Tết của những nhà giáo mới về hưu

Cẩn trọng, hết mình với nghề

Cô Tống Trúc Ly, giáo viên môn văn Trường THPT An Lạc Thôn (Sóc Trăng), đang đón cái tết đặc biệt khi cô nhận quyết định nghỉ hưu hồi tháng 6.2021.

Cô Ly cho biết có chút chạnh lòng, một chút nỗi buồn thoáng qua như cô vừa mất đi một điều thiêng liêng sau ngày giã từ bục giảng. Những tưởng khi không còn là giáo viên, các học trò sẽ dần quên đi bóng dáng người thầy năm nào. Ấy vậy mà ngay từ những ngày 27 tết, cô Ly đã lần lượt đón những người học trò cũ đến chúc tết. Bất ngờ đan xen nghẹn ngào xúc động là những cung bậc cảm xúc mà cô Ly có được khi thấy tình cảm những lứa học trò dành cho cô dù giờ đây cô không còn đứng trên bục giảng.

Đối với cô Ly đây là cái tết đáng nhớ khi cô đã về hưu. Cô trò ngồi quây quần bên nhau trong gian nhà nhỏ đơn sơ ấm cúng, đổi trao biết bao tâm sự, chúc nhau bao điều tốt đẹp. Rồi sau khi chia tay, mỗi một đứa học trò lại mang theo hành trang bên mình đi vào cuộc sống là những lời yêu thương, những lời hẹn ước: "Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội! Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông" như lời bài hát mà cô Ly mượn để nhắn gửi cho các học trò thân yêu.

Là một trong những thế hệ giáo viên kỳ cựu của Trường THPT An Lạc Thôn, cô Ly đã miệt mài cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt 30 năm qua. Sự cống hiến của cô Ly đã được công nhận bằng danh hiệu cao quý Viên phấn vàng 2007. Đặc biệt, vào cuối năm 2020 cô Ly vinh dự được Truyền hình VTV, truyền hình Sóc Trăng vinh danh trong những phóng sự ngắn nói về việc lan tỏa tình yêu đối với con chữ thông qua bộ sưu tập hơn 200 nét chữ đẹp. Cô Ly cho biết bằng chính sự cẩn trọng trong nghề, hết mình trong việc truyền đạt tri thức, sự chân thành, giản dị, hòa đồng trong cách sống đã giúp cô luôn "ghi điểm" và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng học trò và đồng nghiệp.





"Nghề giáo không bạc bẽo như người ta thường nói"

Sau 35 đón tết trong nghề, thầy Tân Minh Thành, giáo viên dạy văn tại Trường THPT An Lạc Thôn (Sóc Trăng) cũng đang đón các tết đầu tiên sau khi có quyết định nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe từ hồi tháng 6. Thầy Thành cho biết tết năm nay cảm thấy an nhàn, được dành trọn vẹn quỹ thời gian để chăm lo vun vén cho gia đình, không phải tất bật hoàn thành công việc tới tận ngày 26 âm lịch, hay loay hoay chấm nốt xấp bài còn dang dở để kịp trả lại cho học trò khi vừa mới mùng 2 tết.

Tuy nhiên, thầy Thành vẫn có một nỗi trăn trở, tiếc nuối khi rời xa học trò và mái trường đã từng gắn bó nhiều năm. Điều an ủi của thầy Thành là dù không còn đứng trên bục giảng nhưng những lứa học trò cũ vẫn luôn nhớ đến và trở về mỗi dịp tết đến, xuân về.

Ngày 29 âm lịch, người thầy năm nào bỗng vỡ òa cảm xúc khi chào đón những học trò mà mình đã dạy cách đây 21 năm. Đó là những thành viên của lớp 9A4 (năm học 2001), người nay tóc đã điểm bạc, người có gia đình nhưng tất cả chung một trái tim hướng về người thầy đáng kính. Là một trong những những thế hệ giáo viên kỳ cựu của Trường THPT An Lạc Thôn, thầy Thành luôn là tấm gương cho học trò và giáo viên trẻ học hỏi bởi cái tâm và cái tầm trong nghề giáo. “Thực ra nghề giáo không bạc bẽo như người ta thường nói. Bạc hay không đều là do ở nơi mình. Muốn được học sinh ưu ái, đánh giá cao, dành cho những mỹ cảm đặc biệt thì người thầy phải có cái tâm trong nghề; phải sống hết mình và biết đam mê với nghề; phải biết giữ lửa, truyền lửa và bùng cháy hết lửa nghề để mai sau, khi học sinh không còn học mình nữa thì hình ảnh người thầy vẫn còn ấn tượng sâu đậm mãi trong lòng các em”, thầy Thành chia sẻ.

Ngày tết trọn vẹn niềm vui khi cả thầy Thành và cô Ly vẫn được học trò yêu mến, trở về thăm dù giờ đây họ không đứng trên bục giảng. Tết của năm đầu tiên nghỉ hưu vẫn trọn vẹn, nghĩa tình bởi những người học trò trọng lễ nghĩa dành cho những người thầy mẫu mực.