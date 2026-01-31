Tết được về nhà là… hạnh phúc

Hạnh phúc từ một tấm vé

Ngay khi bước vào khu vực phát vé tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, không khí tết như ùa vào từng góc nhỏ với những khuôn mặt háo hức chờ đợi.

Có người cầm vé chụp ảnh gửi ngay về cho gia đình. Có người gọi điện báo tin: "Con có vé rồi, chắc về sớm hơn dự định". Có bạn không cầm được nước mắt "Tự nhiên em nhớ nhà". Những câu nói giản dị, nỗi nhớ nhà kìm nén nay trực trào bởi lẽ với người xa quê, việc biết chắc mình sẽ được về nhà đúng dịp tết đã là một niềm vui trọn vẹn. Trong dòng người ấy, không ai giống ai về hoàn cảnh sống, công việc, hay hành trình mưu sinh. Nhưng khi cầm tấm vé trên tay, tất cả cùng gặp nhau ở niềm vui của những người con xa quê sắp được trở về.

Khi tấm vé được trao tay, niềm vui về nhà đón tết trở nên trọn vẹn Ảnh: Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM

Có nhiều định nghĩa về tết nhưng lạ là đều gắn liền với những điều rất đỗi bình dị. Anh Ta (quê Đắk Lắk) xúc động chia sẻ là khi vợ con đứng đón ở cửa, nghe tiếng "Ba ơi" mà rất lâu rồi anh chưa được nghe trực tiếp. Hay bạn Minh Hiếu (quê Gia Lai) đơn giản là "món dưa kiệu mẹ làm. Hương vị mà em đã quen từ bé đến lớn". Không phải mâm cỗ lớn, không phải quà cáp hay sắm sửa, mà là hương vị rất quen trong căn bếp nhỏ ở quê nhà, là có thể ôm con mình vào lòng thay vì chỉ nhìn qua màn hình.

Một năm qua đi với nhiều thay đổi và biến động, đối với cô Tuyết (quê Quảng Ngãi) tết này không cần sắm sửa gì nhiều chỉ cần được về nhà là hạnh phúc. Khi tấm vé xe được trao trong tay, niềm vui ấy trở nên trọn vẹn hơn.

Hành trình được mong chờ nhất năm

Hành trình về quê dịp tết không chỉ là một chuyến đi, đặc biệt với người trẻ, đây là lúc mọi áp lực được đặt lại phía sau để nhường chỗ cho cảm giác háo hức rất thuần khiết: được về nhà.

Với mong muốn chia sẻ niềm hạnh phúc, chương trình chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 "Gác bôn ba, về NHÀ có TẾT" do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Acecook Việt Nam tổ chức tiếp tục trao 2.000 vé xe miễn phí cho sinh viên và người lao động đang học tập, sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Đây là lần thứ 5 Công ty Acecook Việt Nam đồng hành cùng chương trình. Các chuyến xe sẽ lăn bánh vào lúc 6g00 ngày 7.2.2026 (20 tháng Chạp âm lịch) tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (01 Lưu Hữu Phước, P.Đông Hòa, TP.HCM) đưa người tham gia về nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, mỗi chuyến xe còn mang theo sự mong đợi, niềm vui và cả những kế hoạch nhỏ cho ngày trở về. Bởi sau tất cả, với người đi xa, tết không cần quá nhiều định nghĩa chỉ cần một điều duy nhất là được về nhà. Và khi điều đó trở thành sự chắc chắn, nó gói trọn trong hai chữ: hạnh phúc.