Tết Dương lịch sẽ 'hâm nóng' du lịch nội địa?

Đón năm mới chỗ nào cũng "đỉnh"

Chỉ còn vài ngày nữa là tới kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, gia đình chị Hồng Liên (ngụ Q.3, TP.HCM) vẫn phân vân chưa biết nên đi đâu để đón khoảnh khắc giao thừa. Vì Tết Nguyên đán chắc chắn sẽ về quê nên năm nào cũng vậy, chị Liên thường tranh thủ đưa gia đình đi chơi dịp Tết Dương lịch để các con được trải nghiệm cảm giác countdown (đếm ngược tới giao thừa) tại những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp; năm thì ở Vinpearl Nha Trang, năm thì qua JW Marriott Phú Quốc… Năm nay, một phần vì quá bận công việc, một phần vì phải tiếp khách đúng dịp này nên chị Hồng Liên quyết định đón giao thừa tại TP.HCM.

Phú Quốc tung loạt công trình “bom tấn” hút khách mùa du ngoạn đầu năm 2024 N.A

"Năm nay, TP.HCM cũng tổ chức countdown đón năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và có 2 điểm bắn pháo hoa như mọi năm. Mùa lễ ở thành phố thường thông thoáng hơn, thử đón tết 1 năm chắc cũng thú vị. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếc Phú Quốc vì đọc báo thấy Phú Quốc có hàng loạt sản phẩm, sự kiện mới hoành tráng lắm. Tây Ninh cũng bắn pháo hoa mà người nhà tôi chưa đi núi Bà Đen. Một số người muốn tranh thủ lên Đà Lạt tránh nắng thì cũng thấy có mấy chương trình hấp dẫn. Tây Ninh hay Đà Lạt đều có thể tự chủ động đi xe nhà được. Nói chung, đến giờ kế hoạch vẫn để ngỏ, chưa chốt sẽ đi đâu vì chỗ nào đón năm mới cũng "đỉnh", chị Hồng Liên nói.

Đúng như nhận xét của chị Hồng Liên, bắt đầu từ mùa lễ Giáng sinh đến nay, Phú Quốc (Kiên Giang) đã trở thành tâm điểm của mùa du ngoạn tết khi liên tục trình làng những siêu phẩm đẳng cấp cùng các trải nghiệm hấp dẫn. Đầu tiên phải kể đến sự kiện khai trương Cầu Hôn, kiệt tác nghệ thuật do nhà thiết kế lừng danh người Ý Marco Casamonti thiết kế, vào ngày 23.12. Với thiết kế độc đáo, ngày 1.1 hằng năm, mặt trời hoàng hôn sẽ rơi vào chính giữa hai mũi cầu, đưa nơi đây thành một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới.

Đó cũng là lý do rất nhiều người đang tìm đến Phú Quốc dịp tết để trở thành những người đầu tiên được chứng kiến khoảnh khắc ngoạn mục này. Cùng với đó, chợ đêm bên biển đầu tiên của VN - Vui Phết - VUI - Fest Bazaar; show diễn công nghệ đa phương tiện Kiss of the Sea với màn pháo hoa kéo dài 7 phút mỗi đêm, đưa Phú Quốc thành hòn đảo đầu tiên trên thế giới có show công nghệ bắn pháo hoa hằng đêm; cùng sự góp mặt của La Festa Phu Quoc, "siêu phẩm" đầu tiên tại VN của thương hiệu phân khúc cao cấp Curio Collection by Hilton, thuộc tập đoàn khách sạn danh tiếng thế giới Hilton… đã giúp Phú Quốc ghi dấu cú "lội ngược dòng" ngoạn mục, chính thức trở lại danh sách top những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, theo khảo sát của một số công ty du lịch tại TP.HCM.

Cũng tại miền Tây Nam bộ, những ngày cuối năm, ở Đồng Tháp, đặc biệt là tại làng hoa Sa Đéc, không khí chuẩn bị hoa kiểng tết đang trở nên nhộn nhịp, tất bật... Nếu đến đây dịp này, du khách còn được trải nghiệm festival đầu tiên ở Đồng Tháp và cũng là lễ hội hoa kiểng lớn nhất từ trước đến nay của người dân Sa Đéc.

Gần TP.HCM hơn, núi Bà Đen (Tây Ninh), thánh địa hành hương dịp cuối năm, cũng đang trở thành thỏi nam châm hút khách với lễ an vị đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới sẽ được tổ chức quy mô chưa từng có tại Tây Ninh vào tháng 1 tới. Bên cạnh đại tượng Phật Di Lặc, nhiều công trình mới lần đầu tiên có tại VN như thác nước nhân tạo cao nhất châu Á chảy quanh tượng Phật Di Lặc; hay Cầu Ước, cây cầu tâm linh độc đáo để du khách chiêm bái tượng Phật Di Lặc và ngắm toàn cảnh TP.Tây Ninh từ trên cao cũng chuẩn bị ra mắt trong dịp đầu năm mới.

Trong khi đó ở phía bắc, Sa Pa (Lào Cai) lại đang quyến rũ hơn bao giờ hết khi bước vào mùa hoa anh đào rực thắm và hứa hẹn mang tới những trải nghiệm "săn băng" đầy phấn khích cho du khách. Ngoài ra, lễ vía đức Phật A Di Đà tại quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan cũng là một trong những lý do đưa Sa Pa trở thành lựa chọn của các tín đồ du lịch tâm linh cho chuyến du hành đón năm mới 2024.

Trên khắp cả nước, địa phương nào cũng đang tưng bừng chuẩn bị cho mùa lễ hội đầu tiên của năm mới với những trải nghiệm hấp dẫn du khách thập phương.

Đón đà, kích du lịch nội địa bùng nổ

Theo ghi nhận của Lữ hành Saigontourist, tính đến 26.12, lượng khách đăng ký tour đã đạt 95% so với kế hoạch, chỉ một số hành trình đường bộ trong nước còn vài chỗ cuối như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết... Các chùm tour trong nước với điểm đến mới lạ, độc đáo thu hút đông đảo du khách lựa chọn như miền Bắc, miền Trung, Tây nguyên, Phú Quốc…

Thời lượng nghỉ 3 ngày đón năm mới 2024 cũng khá phù hợp với các gia đình để lựa chọn những hành trình khám phá VN. Đồng thời, thị trường du lịch nước ngoài cũng rất sôi động. Du khách có xu hướng đặt các dịch vụ, đặt tour từ rất sớm. Những hành trình khám phá thế giới được khách hàng quan tâm gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Đông Nam Á… Lượng khách đi chơi Tết Dương lịch 2024 cùng Lữ hành Saigontourist tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách quốc tế đến VN đón giáng sinh

Trong khi đó, Công ty CP lữ hành Vietluxtour lại ghi nhận các điểm đến miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Tuy Hòa… "hot" nhất dịp Tết Dương lịch này. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Vietluxtour, dự đoán dịp tết năm nay các thị trường MICE, inbound, outbound và tour lẻ nội địa sẽ có tỷ lệ tăng trưởng tương đối tốt nhưng không quá đột phá. Vietluxtour kỳ vọng tỷ lệ tăng trưởng mùa cuối năm (từ nay đến Tết Nguyên đán) ở các thị trường trung bình khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái, tùy thị trường.

Trong đó, thị trường tour inbound có nhiều khởi sắc do được cộng hưởng từ hoạt động quảng bá khá tốt trong năm qua, chính sách visa mới khá thuận lợi, các đánh giá về điểm đến trên thị trường quốc tế cũng khá tích cực… Thị trường outbound cũng khá nhộn nhịp, đặc biệt thị trường Đông Bắc Á với sức cạnh tranh ngày càng nóng về điểm đến, khuyến mãi, gia tăng sức thu hút du khách Việt. Ngược lại, thị trường nội địa đang chịu khá nhiều áp lực cạnh tranh vì giá dịch vụ còn khá cao.

"Du lịch trong nước cần một chiến dịch đồng bộ ưu đãi không chỉ giá vé máy bay mà còn nhiều dịch vụ khác như nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan và phương tiện vận chuyển khác… để góp phần tác động tích cực vào giá tour. Từ đó kích thích nhu cầu khách hàng, gia tăng năng lực cạnh tranh của thị trường tour nội địa trên sân nhà", bà Trần Thị Bảo Thu đề xuất.

Đồng tình, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, nhận định nhiều khả năng 2024 là một năm nhiều áp lực đối với du lịch trong nước. Nếu không có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, lượng khách nội địa dự báo khó đạt được mức tăng trưởng như kỳ vọng do ảnh hưởng đáng lo ngại từ những vấn đề nội tại của ngành hàng không trong nước.