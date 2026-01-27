Tết không cần sắm sửa, chỉ ước được về nhà

Một năm đi qua với quá nhiều thiên tai, lũ lụt để lại những ngôi nhà bị tốc mái, những vật dụng quen thuộc bị cuốn trôi và những mất mát còn chưa kịp gọi thành tên. Những ngày cuối năm, khi mọi người rộn ràng sắm sửa, thì ở đâu đó, những người lao động nghèo và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn xa quê vẫn lặng lẽ làm thêm, chắt chiu từng đồng để vá cuộc sống còn bộn bề. Với họ, Tết không cần đủ đầy, chỉ giản đơn là “được trở về nhà” cho thỏa nỗi nhớ mong sau một năm đi học, đi làm xa gia đình thân yêu.
