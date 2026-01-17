Tết này không còn lo chỗ ở nữa !

Những ngày cuối năm, căn nhà mới của vợ chồng anh Nguyễn Định (xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng) rộn ràng tiếng cười. Ngôi nhà xây bằng gạch, trát xi măng chắc chắn, lợp tôn kiên cố, có phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ và có cả gác lửng để phòng khi ngập lụt, tổng diện tích gần 100 m², đủ cho gia đình 5 người sinh hoạt ổn định. Ngồi giữa ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, anh Định tâm sự: "So với căn nhà gỗ cũ, nhà mới này "xịn" hơn gấp chục lần. Từ nay không còn lo mưa bão nữa, yên tâm làm ăn".

Một hộ dân ở Quảng Ngãi nhận "chìa khóa" tại lễ bàn giao nhà Ảnh: Hải Phong

Với chị Nguyễn Thị Uyên Phương (ngụ xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng), nỗi ám ảnh về cơn lũ quét cuối tháng 10.2025 vẫn còn nguyên. Nhà cũ bị cuốn trôi, phải tá túc nhà ngoại nhiều tháng. "Tôi từng nghĩ không bao giờ làm lại được nhà. Nhờ "Chiến dịch Quang Trung", Tết này gia đình tôi có mái ấm khang trang, thật sự rất biết ơn", chị Phương xúc động.

Từ ngày 10.1, toàn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành, bàn giao 37/37 căn nhà xây mới và sửa chữa xong 319 căn nhà hư hỏng, vượt tiến độ đề ra. Tại xã Tây Trà (Quảng Ngãi), một trong những địa bàn miền núi chịu ảnh hưởng nặng nề, hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và dân quân địa phương chia thành nhiều tổ để hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà bị sập hoàn toàn. Có những ngày, họ phải băng rừng, lội suối, gùi từng bao xi măng, từng viên gạch vào tận nơi. Lúc nhìn thấy căn nhà mới gần hoàn thiện, bà Hồ Thị Hương (86 tuổi, ở thôn Trà Nga, xã Tây Trà) mừng đến rơi nước mắt. Căn nhà cũ bị đất đá vùi lấp hoàn toàn trong đợt lũ tháng 11.2025, gia đình bà phải đi ở nhờ suốt nhiều tuần liền.

Sau vụ sạt lở ngày 16.11.2025 đe dọa 11 hộ dân tại thôn 3A, xã Khe Sanh (Quảng Trị), chính quyền địa phương với sự hợp lực của cán bộ, chiến sĩ và sự đồng thuận của nhân dân đã giải tỏa mặt bằng, mở đường, đưa hàng ngàn mét khối đất san lấp, xây dựng công trình kè chống sạt lở. Trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm tổ chức lễ khởi công, công trình đã hoàn thiện và biến nơi đây thành một khuôn viên xanh mát. Hộ cuối cùng trong tổng số 12 hộ dân ở xã Khe Sanh bị ảnh hưởng bởi sạt lở nghiêm trọng đã kịp dọn về nhà mới hôm 10.1, đánh dấu ngày hoàn thành thắng lợi "Chiến dịch Quang Trung".

Ông Lê Thái Xuân Vũ (hộ dân bị ảnh hưởng ở xã Khe Sanh) chia sẻ đã không còn nỗi lo sạt lở mỗi mùa mưa bão đến. "Suốt 10 ngày thi công, hôm nào tôi cũng có mặt ở gần công trình để quan sát các chiến sĩ của Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm việc không kể ngày đêm. Hàng ngàn mét khối đất đá được bồi đắp, gia cố rất vững chắc", ông Vũ nói.

Ông Nguyễn Văn Lượng (ở xã Khe Tre, TP.Huế), một trong 5 hộ được xây nhà mới đợt này, cảm nhận rõ tình cảm của cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội "cùng ăn cùng ở, cùng xây dựng" suốt 1 tháng ở xã Khe Tre và xã Lộc An. "Qua thiên tai mới thấy được tình quân dân máu thịt. Tết này, các hộ chúng tôi đã có nhà mới khang trang, vững chắc đón tết", ông Lượng chia sẻ tại buổi nhận nhà mới hôm 10.1.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, đánh giá những ngôi nhà không chỉ xây bằng gạch đá, xi măng… mà được xây dựng bởi niềm tin, thắp lên hy vọng và khẳng định tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau".