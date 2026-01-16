Quảng Ngãi tổ chức thi trực tuyến, nâng cao nhận thức pháp luật về bầu cử

Chiều 16.1, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Tư pháp, Sở KH-CN và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031", nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử trong nhân dân.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ phát động ẢNH: CẨM ÁI

Phát biểu tại lễ phát động, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Theo bà Trung, thành công của cuộc bầu cử không chỉ được đánh giá bằng kết quả lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ uy tín mà còn thể hiện rõ ở mức độ tham gia, nhận thức và trách nhiệm chính trị của mỗi cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân.

Cuộc thi được tổ chức nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền pháp luật về bầu cử theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số; qua đó đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là đoàn viên, thanh niên và lực lượng lao động trẻ.

"Đây không chỉ là cuộc thi tìm hiểu pháp luật đơn thuần mà là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa", bà Trung nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, hình thức thi trực tuyến giúp mở rộng đối tượng tham gia, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tìm hiểu pháp luật mọi lúc, mọi nơi; đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tiết kiệm chi phí và nguồn lực xã hội.

Hình thức tuyên truyền sinh động, thiết thực, phù hợp với đoàn viên, thanh niên

Hưởng ứng cuộc thi, chị Võ Thị Thu Ngoan, Bí thư Chi đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Việc tổ chức cuộc thi trực tuyến không chỉ góp phần triển khai hiệu quả các chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy mà còn là hình thức tuyên truyền sinh động, thiết thực, đặc biệt phù hợp với đoàn viên, thanh niên - lực lượng xung kích ở Quảng Ngãi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Tuổi trẻ Quảng Ngãi cam kết tích cực tham gia và lan tỏa sâu rộng cuộc thi đến đoàn viên, học sinh, sinh viên và người lao động; đồng thời bảo đảm tham gia với tinh thần trung thực, nghiêm túc, tuân thủ đúng thể lệ", chị Ngoan nhấn mạnh.

Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi trực tuyến ẢNH: CẨM ÁI

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Quảng Ngãi. Thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong 20 phút trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, thông qua website: timhieuphapluat.quangngai.gov.vn hoặc banner cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và các trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương.

Thời gian thi diễn ra từ 9 giờ ngày 19.1 đến 9 giờ ngày 2.2. Ban tổ chức trao 1 giải nhất trị giá 6 triệu đồng; 2 giải nhì (mỗi giải 4 triệu đồng); 3 giải ba (mỗi giải 2 triệu đồng) và 30 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng). Ngoài ra, 10 tập thể cấp xã, phường, đặc khu có thành tích xuất sắc trong công tác phát động cuộc thi sẽ được biểu dương, khen thưởng.