Tết Nguyên đán Giáp Thìn: Vì sao người Việt thường đi chùa ngày đầu năm?

Tết Nguyên đán là thời điểm người Việt quây quần bên gia đình. Nhiều gia đình Việt vẫn giữ thói quen cùng nhau đi chùa ngày đầu năm mới. Có những người còn thực hiện hành hương thập tự nhân dịp này.

Mái chùa từ lâu cũng trở thành hồn thiêng của dân tộc Việt, là hình ảnh thân thương, quen thuộc.

Người Việt đến chùa ngày tết để cầu mong an lành, năm mới tốt đẹp Vũ Phượng

Vì sao người Việt đi chùa ngày tết?

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, trụ trì tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM) cho biết, người Việt đi chùa ngày tết vì nhiều lý do. Đầu tiên, vì là ngày đầu của năm mới, người ta muốn đặt chân đến nơi bình yên thánh thiện. Thứ hai, mọi người mong muốn dịp này mắt được tiếp xúc, tai được nghe kinh, nghe chuông và được nói những câu tốt đẹp nhất ở môi trường thánh thiện.

Bên cạnh đó, người Việt tin rằng việc đi đến những chỗ thánh thiện để gieo nhân thánh thiện, thì sẽ có được hoa trái của thánh thiện.

Đi chùa, người Việt có khuynh hướng cầu hạnh phúc, cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu thành đạt. Vị thượng tọa cho rằng đây đều là những "quả" theo quan niệm Phật giáo.

Ngôi chùa là nơi tâm linh, tốt đẹp, có Phật - Pháp - Tăng Vũ Phượng

"Do vậy, muốn có quả thì phải có nhân. Các vị đi chùa tức là đang gieo nhân lành và mọi người muốn gieo nhân lành để gặt hái được những quả lành. Bà con Việt cũng thường có quan niệm, mang tính dân gian là ngày đầu của năm mới bước chân đi đâu thì cả năm đó mình hướng đến khuynh hướng đó. Người ta chọn ngôi chùa là chỗ tâm linh, tốt đẹp, có Phật - Pháp - Tăng hướng đến để cả một năm bình an được phù hộ và được sống trong an bình của giáo pháp Đức Phật", thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ.

Đến chùa học gì trong ngày tết?

Theo trụ trì tu viện Khánh An, có một điểm chung mà mọi người có thể nhận thấy trong truyền thống Phật giáo, đó là ngày mùng 1 tết cũng là ngày ra đời của Đức Phật Di Lặc. Ngài có một tên khác nữa là Từ Thị, có nghĩa là dòng họ của từ bi. Điểm chung này đã làm cho việc đi chùa ngày tết gắn với đời sống tâm linh của người Việt.

Vị thượng tọa phân tích, hình ảnh Đức Phật Di Lặc trông rất vui, mới mẻ và sinh động. Đức Phật Di Lặc bụng bự, miệng cười tươi tắn. Về mặt hình tướng, người Việt cho rằng nhìn hình ảnh này người ta sẽ thấy niềm vui ở năm mới.

Nhiều gia đình giữ thói quen đi chùa ngày đầu năm mới Vũ Phượng

"Có một câu để ca ngợi hạnh nguyện của Đức Di Lặc là: Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ/Nụ cười hỷ xả, xả những điều khó xả ở thế gian. Bụng lớn về hình tướng nhưng bài học dạy chúng ta là phải kham nhẫn, phải chịu đựng và phải nhẫn nại trước những cái khó chấp nhận và phải khoan thứ những điều khó khoan thứ. Như vậy cuộc sống mới tốt đẹp hơn", thầy Trí Chơn phân tích.

Từ đó, trụ trì tu viện Khánh An cho rằng, khuynh hướng của con người là sống hay cố chấp, định kiến, thành kiến nên chúng ta rất khổ sở với điều này.

Vì vậy, hình ảnh nụ cười của Đức Phật Di Lặc dạy chúng ta hãy buông xả những điều khó xả ở trên thế gian, dung những điều khó dung tức là chúng ta học chấp nhận những điều khó chấp nhận và hãy xả những điều không cần thiết để bớt phiền não cho chính mình.

"Nếu làm được những điều này, chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn trong một giờ mới, một ngày mới, một năm mới. Do đó, người ta hay đi chùa đầu năm để mong có những điều vui vẻ, thiện hương đến với mình", thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ.