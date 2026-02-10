Tết sum vầy: Hơn 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn được về quê đón tết sớm

6 giờ sáng ngày 7.2, tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (đường Lưu Hữu Phước, phường Đông Hoà, TP.HCM) không khí trở nên ấm áp hơn giữa tiết trời se lạnh, khi những Chuyến xe Tết sum vầy 2026 chuẩn bị xuất phát, mở đầu hành trình đưa người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM về quê đón tết.

Hàng ngàn người dân mong chờ tết sum vầy

Trong dòng người nô nức chuẩn bị lên xe, có những câu chuyện rất riêng. Có người lần đầu tiên sau nhiều năm mới có điều kiện về quê. Có người mang theo nỗi lo mưu sinh, bệnh tật, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui khi được về nhà. Những chuyến xe không chỉ chở tình người, mà còn chở theo hy vọng, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái.

Tết sum vầy: Hơn 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn được về quê đón tết sớm

Chương trình Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Acecook Việt Nam tổ chức, tiếp tục hành trình nhiều năm kết nối những chuyến xe nghĩa tình, giúp người lao động xa quê có cơ hội trở về sum họp cùng gia đình dịp tết.

Hàng ngàn người lao động, sinh viên mong chờ, háo hức bước lên Chuyến xe Tết sum vầy 2026 về quê đón tết ẢNH: VÕ HIẾU

Chuyến xe Tết sum vầy thêm một năm nữa hoàn thành sứ mệnh kết nối những hành trình trở về khi hơn 2.000 sinh viên và người lao động khó khăn chính thức rời TP.HCM để về quê đón Tết Bính ngọ. Chương trình đã triển khai các tuyến xe từ TP.HCM về khoảng 15 tỉnh thành, tập trung ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhằm san sẻ gánh nặng chi phí đi lại và mang mùa xuân đến gần hơn với gia đình của những người xa quê rất lâu.