Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tết sum vầy: Hơn 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn được về quê đón tết sớm
Video Đời sống

Tết sum vầy: Hơn 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn được về quê đón tết sớm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/02/2026 09:55 GMT+7

Sáng sớm 7.2, những chuyến xe của chương trình Chuyến xe Tết sum vầy 2026 chính thức lăn bánh, đưa hơn 2.000 người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn rời TP.HCM về quê đón tết.

6 giờ sáng ngày 7.2, tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (đường Lưu Hữu Phước, phường Đông Hoà, TP.HCM) không khí trở nên ấm áp hơn giữa tiết trời se lạnh, khi những Chuyến xe Tết sum vầy 2026 chuẩn bị xuất phát, mở đầu hành trình đưa người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM về quê đón tết.

Hàng ngàn người dân mong chờ tết sum vầy

Trong dòng người nô nức chuẩn bị lên xe, có những câu chuyện rất riêng. Có người lần đầu tiên sau nhiều năm mới có điều kiện về quê. Có người mang theo nỗi lo mưu sinh, bệnh tật, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui khi được về nhà. Những chuyến xe không chỉ chở tình người, mà còn chở theo hy vọng, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái.

Tết sum vầy: Hơn 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn được về quê đón tết sớm

Chương trình Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Acecook Việt Nam tổ chức, tiếp tục hành trình nhiều năm kết nối những chuyến xe nghĩa tình, giúp người lao động xa quê có cơ hội trở về sum họp cùng gia đình dịp tết.

Tết sum vầy: Hơn 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn được về quê đón tết sớm- Ảnh 1.

Hàng ngàn người lao động, sinh viên mong chờ, háo hức bước lên Chuyến xe Tết sum vầy 2026 về quê đón tết

ẢNH: VÕ HIẾU

Chuyến xe Tết sum vầy thêm một năm nữa hoàn thành sứ mệnh kết nối những hành trình trở về khi hơn 2.000 sinh viên và người lao động khó khăn chính thức rời TP.HCM để về quê đón Tết Bính ngọ. Chương trình đã triển khai các tuyến xe từ TP.HCM về khoảng 15 tỉnh thành, tập trung ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhằm san sẻ gánh nặng chi phí đi lại và mang mùa xuân đến gần hơn với gia đình của những người xa quê rất lâu.

Khám phá thêm chủ đề

Tết sum vầy Tết sum vầy 2026 Chuyến xe Tết Sum Vầy Acecook Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận