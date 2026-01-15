Tết sum vầy sẵn sàng, chuẩn bị về nhà ăn tết

Sinh viên chuẩn bị lên xe khởi hành về quê ăn tết tại Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tết không thể vắng

Trong năm có nhiều dịp nghỉ lễ nhưng tết luôn là một kỳ nghỉ đặc biệt. Là dịp để người con xa quê cách vạn dặm trở về nhà, là kỳ nghỉ dài mọi người tạm gác "cơm áo gạo tiền" trọn vẹn tận hưởng sự nghỉ ngơi, là khoảnh khắc tạm biệt năm cũ qua đi để đón chào năm mới với bao niềm hy vọng mới. Nhưng cũng có nhiều người vì nhiều lý do mà chọn "Tết này con không về".

Có người tự nhủ, về muộn vài ngày cũng không sao. Có người hẹn với gia đình rằng sau tết sẽ thu xếp về bù. Nhưng tết không phải là một khoảng thời gian có thể dời lại, bởi khi mâm cơm giao thừa đã vơi chỗ, khi khoảnh khắc chuyển giao năm mới trôi qua trong những cuộc gọi vội vàng, tết cũng đã khuyết đi một phần ý nghĩa.

Năm qua cũng chứng kiến nhiều biến động khắc nghiệt của thiên nhiên ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống. Bão này chưa tan, bão khác đã tới để lại những mất mát nặng nề về người và của. Sau những biến động ấy, giá trị của sự đoàn viên càng trở nên rõ ràng hơn, khi chỉ cần gia đình còn đông đủ đã là điều đáng trân trọng.

Tết có thể về muộn, nhưng không thể vắng. Không thể vắng một câu chúc đầu năm, một bữa cơm đủ người, hay chỉ đơn giản là cảm giác được trở về vẫn có người ngồi chờ ở cửa. Và với nhiều sinh viên, người lao động xa quê, điều khiến tết trở nên "vắng" không phải vì không muốn về, mà vì con đường trở về ngày càng nặng gánh bởi chi phí tàu xe và lo toan mưu sinh chưa thể gác lại.

Gác bôn ba, về Nhà có Tết

Với khát vọng gieo thêm thật nhiều niềm vui đoàn viên, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Acecook Việt Nam tiếp tục tổ chức Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 với chủ đề "Gác bôn ba, về NHÀ có TẾT". Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp, Công ty Acecook Việt Nam đồng hành cùng chương trình. Hơn cả một chuyến xe, đó là hành trình sẻ chia yêu thương, chở theo những trái tim rộn ràng hướng về gia đình, mang mùa xuân đến gần hơn với những người con xa xứ.

2.000 vé tết miễn phí được gửi tặng cho các sinh viên, người lao động đang sinh sống và học tập trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Chương trình mở đơn đăng ký đến hết ngày 24.1.2026, sinh viên và người lao động có thể đăng ký trực tiếp tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (643 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TP.HCM) hoặc đăng ký trực tuyến qua trang tetsumvay.thanhnien.vn

Các chuyến xe sẽ bắt đầu lăn bánh lúc 6 giờ 7.2.2026 (nhằm 20 tháng chạp âm lịch) tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (01 Lưu Hữu Phước, Khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM), tạo điều kiện để sinh viên và người lao động chủ động sắp xếp công việc, trở về quê đón Tết cùng gia đình.

Bắt đầu từ TP.HCM, Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 - Gác bôn ba, về NHÀ có TẾT sẽ lăn bánh về 15 tỉnh thành: Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), Quảng Ngãi, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Trị (Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Thêm một năm nữa sắp qua, khi tết không còn là điều hiển nhiên với tất cả mọi người, mỗi chuyến xe trở về lại mang thêm ý nghĩa sẻ chia. Và đó cũng là tinh thần mà Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 hướng đến: để người xa quê có thể gác bôn ba, về nhà có tết, để tết không vắng trong mỗi mái nhà.