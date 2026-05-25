Tết Thiếu nhi 1.6 sớm tại Trường giáo dục chuyên biệt Cần Thơ

Ngày 25.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình "Trao quà yêu thương – Gửi tặng em thơ" đón Tết Thiếu nhi sớm dành cho 130 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật tại Trường giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều (áo trắng, đứng giữa) cùng các đại biểu vui Tết Thiếu nhi cùng các em học sinh ẢNH: MINH TRUNG

Tham dự chương trình có đại diện Ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ; các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều; các thầy cô Trường giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, cho biết chương trình "Trao quà yêu thương – Gửi tặng em thơ" là một trong những hoạt động thiết thực để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cũng như hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều Nguyễn Thị Hồng Nga và anh Đỗ Phước Quí, Phó chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Cần Thơ tặng quà cho học sinh

ẢNH: MINH TRUNG

Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. Qua chương trình góp phần kêu gọi xã hội, cộng đồng chung tay chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật được phát triển toàn diện trong môi trường sống nhân văn, bình đẳng và hòa nhập.

Các em học sinh Trường Giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ vui Tết Thiếu nhi sớm ẢNH: MINH TRUNG

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều đã ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh, các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; đồng thời trao tặng 130 phần quà gồm bánh, sữa, kẹo và thức ăn cho các em học sinh. Tổng kinh phí của chương trình là hơn 46 triệu đồng được ban tổ chức vận động xã hội hóa.

Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn mang đến cho các em học sinh Trường giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ những tiết mục giao lưu văn nghệ, liên hoan vui tươi, ấm áp, góp phần mang đến cho các em một ngày Tết Thiếu nhi sớm đầy ý nghĩa.