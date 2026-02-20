Tết thời nay, nàng dâu còn phải ưu tiên về bên nội trước?

Nghĩa tình, đạo hạnh và chữ hiếu ngày tết

Tết đến, nỗi lo mưu sinh tạm gác lại nhưng cũng là thời điểm bắt đầu những khoản khác phải lo. Đó là chuyện chi tiêu, mua sắm, quà biếu, lì xì, tiệc tùng… Nếu những chuyện này có thể giải quyết bằng tiền, thì chuyện phân ngày về bên nội bên ngoại lại phức tạp hơn, vì nó liên quan tới nghĩa tình, đạo hạnh, chữ hiếu.

Hiện nay, nhiều cặp đôi cưới nhau rồi đi làm việc ở các thành phố. Mọi năm, khoảng ngày 27 tháng chạp mới xong xuôi công việc. Tết có khoảng nghỉ nhiều ngày, nhưng với nhiều người thì không khí của năm mới rộn ràng nhất là đêm giao thừa đến mùng 3 tết. Vì vậy, mọi người đều muốn về nhà trong khoảng thời gian này để đoàn viên cùng người thân.

Ngày tết, nàng dâu lo không tròn chữ hiếu cho bên ngoại vì chuyện gì cũng "ưu tiên cho bên nội trước" ẢNH: THANH DUY

Với những người đã có gia đình thì việc phân chia ngày về ăn tết thế nào để "mát lòng" hai bên là không dễ. Chị N.T.D.M (34 tuổi, thành phố Cần Thơ) cho biết cứ mỗi lần tết đến thì chồng luôn sắp xếp về bên nội trước. Nhà bên nội cách nhà bên ngoại hơn 80km, mỗi khi đi về phải xách nhiều đồ đạc. Vợ chồng có con nhỏ nên chuyện đi lại càng thêm bất tiện. Cũng vì lý do đó mà những khi về nội ăn tết thì phải ở từ đêm giao thừa cho đến hết mùng 2.

Theo chị M., mọi năm sáng mùng 3 vợ chồng chị mới về bên ngoại, ở chơi đến hết mùng 5. Đến mùng 6 thì cả hai trở lại thành phố để bắt đầu lại công việc. "Dù việc phân chia ngày thấy đồng đều, không có gì là bên trọng bên khinh. Nhưng về bên ngoại từ mùng 3 thì tết cũng đã sắp tàn. Tôi thấy có lỗi với cha mẹ ruột của mình, vì phải chờ con cháu quá lâu", chị M. tâm sự.

Nàng dâu khó xử bên nội, bên ngoại

Theo chị M, nhà chồng chị dường như vẫn còn theo quan niệm truyền thống là "xuất giá tòng phu", nên mỗi năm đều không ai mở lời để chị về bên ngoại trước. Và khi về bên nội, có những năm chị phải ở lại lâu hơn thời gian dự định, để làm tròn bổn phận nội trợ, cúng kiếng và chờ họ hàng về họp mặt đông đủ.

Có những nàng dâu phải lo chu toàn cho bên nội rồi mới về bên ngoại ăn tết ẢNH: THANH DUY

Tuy nhiên, không phải nàng dâu nào cũng cam chịu. Chị L.T.L. (37 tuổi, thành phố Cần Thơ) cho biết cảm thấy rất bực dọc khi mỗi năm bên chồng đều "đặt hàng" cụ thể ngày về chơi tết. Điều đó làm chị rất khó xử, bởi cũng trùng với lịch họp mặt bên ngoại. Đáng nói là năm nào mẹ chồng chọn ngày về ăn tết cũng rơi vào đầu xuân là mùng 1, mùng 2.

Bên chồng đã ấn định ngày, nên chồng chị L. phải vâng theo, khuyên vợ về đúng để dòng họ thêm phần đông vui. Chuyện này với chồng cũng áp lực, vì nếu không về thì bị "mất mặt" và mọi người lại thắc mắc, đánh giá này kia. Trong khi đó, chị L. thì không mềm lòng, bởi năm nào mẹ chồng cũng đặt vào tình huống "đã rồi" nên thấy thiệt thòi cho bên ngoại. Đây là chuyện nhạy cảm, liên quan tới chữ "hiếu" đối với cha mẹ nên không ai chịu nhún nhường.

Thế là từ năn nỉ, thuyết phục không được, vợ chồng chị L. đâm ra mặt nặng mày nhẹ, cự cãi rồi giận hờn mất vui. Ngày tết mang ý nghĩa đoàn viên, sum họp hóa thành cơm không lành canh không ngọt. Chị L. cho rằng mỗi năm con dâu đều phải về bên chồng trước là chuyện quá đáng. Nhất là khi ngày nay, người phụ nữ cũng bươn chải đi làm kiếm tiền như người đàn ông. Vì thế, người vợ cũng có quyền được nêu ý kiến, công bằng chuyện về thăm nội ngoại, chứ không muốn chồng "gia trưởng" đặt đâu ngồi đó.

"Để dung hòa chữ hiếu hai bên, tôi nghĩ bên chồng không nên áp đặt ngày về cho các con. Vì như vậy sẽ làm các con không phải phân vân về việc làm trái ý người thân, từ đó thoải mái sắp xếp ngày về trong tết hợp lý hơn. Mỗi năm ngày về sẽ khác để không bên nào thấy buồn lòng, tủi thân. Điều này sẽ giúp cả con rể và con dâu đều làm tròn bổn phận chữ hiếu với cha mẹ mình, tết bên nào cũng vui", chị L. nêu quan điểm.