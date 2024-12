Tết tròn đầy cho người lao động

Thực tế mà nói ở nước ta, thưởng tết từ lâu đã không còn đơn thuần là một khoản tiền hay chế độ phúc lợi. Thay vào đó, nó là thước đo "sức khỏe" của nền kinh tế và được xem như một nét văn hóa mang tính nhân văn, chia sẻ giữa doanh nghiệp (DN) với người lao động (NLĐ).

Đối với DN, thưởng tết vừa thể hiện trách nhiệm xã hội, vừa là dịp tri ân, giữ chân NLĐ tiếp tục làm việc với mình. Còn với NLĐ, đây là một phần tất yếu của thu nhập và động lực phấn đấu của họ trong năm. Do đó, từ DN nhà nước, DN tư nhân đến DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đều cố gắng duy trì chính sách thưởng tết như một hoạt động không thể thiếu vào dịp cuối năm.

Năm 2024, tình hình sản xuất, kinh doanh của DN gặp nhiều khó khăn, nhất là vì tác động từ suy thoái kinh tế toàn cầu, chi phí sản xuất tăng cao và thị trường tiêu dùng còn yếu. Nên tết cận kề, các DN, NLĐ trong các khu chế xuất, khu công nghiệp cũng "ngó nghiêng", theo dõi lẫn nhau để nắm thông tin về mức thưởng. Không ít người nghĩ "thưởng năm nay khác", tức là thưởng ít đi hoặc có khi không thưởng như mọi năm.

Nhưng rồi khi các tỉnh thành, các DN lớn lần lượt công bố thưởng tết thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cái "khác" có, nhưng nằm ở chỗ thưởng năm nay khởi sắc hơn so với năm ngoái.

Như tại "thủ phủ công nghiệp" phía bắc là tỉnh Bắc Giang, mức thưởng có sự khởi sắc đáng ghi nhận khi tăng 5,5% so với tết năm rồi. Hay ở TP.HCM - thị trường lao động lớn nhất nước với gần 5 triệu người, mức thưởng tết bình quân khoảng 12,7 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (12,3 triệu đồng/người), và mức cao nhất là 1,9 tỉ đồng thuộc về một DN FDI.

Đặc biệt, người dân đổ dồn sự quan tâm cho Công ty TNHH PouYuen VN (Q.Bình Tân, thuộc Tập đoàn Pouchen Đài Loan). Sự chú ý này xuất phát từ việc đây là DN đông công nhân nhất địa phương với gần 40.000 người và trong năm 2023, công ty đã phải cắt giảm hơn 9.500 NLĐ do sự sụt giảm đơn hàng. Nhưng đến ngày 21.12, công ty báo tin vui khi mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cao hơn so với năm 2024 (tăng từ 0,12 - 0,22 tháng tùy theo thâm niên làm việc). Công ty dự kiến chi 750 tỉ đồng để thưởng tết, tăng hơn 100 tỉ đồng so với dịp tết 2024.

Ngoài ra, ở nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, mức thưởng tết cũng được ghi nhận tương đương hoặc tăng thêm so với năm ngoái. Bên cạnh thưởng tiền, các DN, các cấp công đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón tết cho NLĐ, tặng thêm các phần quà, hỗ trợ vé xe, tổ chức các buổi họp mặt, ăn tất niên… Tất cả những điều này cho thấy nỗ lực vượt khó của các đơn vị trong duy trì hoạt động và chăm lo đời sống NLĐ.

Năm 2024 khép lại trong bối cảnh KT-XH còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ thị trường, cùng với nỗ lực chung của cộng đồng DN đã đem đến một mùa thưởng tết ấm áp, tròn đầy và ý nghĩa hơn cho NLĐ. Nhờ đó, NLĐ được động viên, khích lệ tinh thần và tiếp tục đồng hành cùng DN vượt qua thử thách.