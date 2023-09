Tết Trung thu ở Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trước khi diễn ra lễ đón nhận danh hiệu, chiều cùng ngày, đoàn rước danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung thu đã tổ chức diễu hành chào mừng trên các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An.



Tết Trung thu là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc biệt trong năm của người dân Hội An. Từ tín ngưỡng này đã hình thành nên nhiều giá trị văn hóa cũng như tri thức dân gian riêng có tại Hội An. Trên cơ sở truyền thống văn hóa bản địa cũng như sự giao lưu văn hóa của Trung Hoa - Nhật Bản..., Tết Trung thu trở thành một lễ tiết lớn trong năm ở Hội An, gắn với nhu cầu tín ngưỡng trừ tà, cầu may trong buôn bán, thưởng ngoạn trông trăng.

Lễ hội Trung thu ở Hội An còn được xem là môi trường bảo lưu những nét đẹp truyền thống trong thực hành văn hóa. Từ các nghề thủ công làm đầu thiên cẩu, lân sư rồng, đèn lồng cho đến các tri thức dân gian gắn với ẩm thực truyền thống (bánh trung thu, bày cỗ Tết Trung thu…) đều góp phần để lễ hội này ở Hội An mang giá trị đặc biệt, hình thành nên các lớp nghệ nhân, cố kết cộng đồng, hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của đô thị cổ.

Đầu tháng 2.2023, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng tết Nguyên tiêu ở Hội An cũng đã được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.