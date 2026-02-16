Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào

Những cành mai, cành đào trang trí giản dị; những gian hàng nhỏ của "hội chợ Xuân"; những lời chúc bình an, sẻ chia giữa đồng đội và bạn bè quốc tế…, tất cả hòa quyện, tạo nên một "không gian tết Việt" giữa vùng đất còn nhiều bất ổn
ẢNH: BV2.7
Các chiến sĩ, bác sĩ bệnh viện dã chiến mời bạn bè quốc tế cùng tham gia gói bánh, tìm hiểu phong tục tết Việt
ẢNH: BV2.7
Các chiến sĩ giới thiệu cho người dân địa phương và bạn bè quốc tế những món ăn, văn hóa của người Việt Nam mỗi khi đón tết cổ truyền
ẢNH: BV2.7
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 gồm 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội trong cả nước, trong đó nòng cốt là lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175.
Tháng 9.2025, đơn vị và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ của Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan (phái bộ UNMISS) và khu vực Abyei (phái bộ UNISFA).
Bệnh viện dã chiến cấp 2 là một mô hình bệnh viện tạm thời, có khả năng triển khai nhanh tại các khu vực có nhu cầu cấp thiết về chăm sóc y tế. Tính đến nay, Việt Nam đã triển khai 7 bệnh viện dã chiến cấp 2.
Bình luận (0)