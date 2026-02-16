Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 gồm 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội trong cả nước, trong đó nòng cốt là lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175.

Tháng 9.2025, đơn vị và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ của Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan (phái bộ UNMISS) và khu vực Abyei (phái bộ UNISFA).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 là một mô hình bệnh viện tạm thời, có khả năng triển khai nhanh tại các khu vực có nhu cầu cấp thiết về chăm sóc y tế. Tính đến nay, Việt Nam đã triển khai 7 bệnh viện dã chiến cấp 2.