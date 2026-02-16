Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào

Đình Huy
Đình Huy
16/02/2026 21:43 GMT+7

Giữa điều kiện đặc biệt và khắc nghiệt ở châu Phi, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn cố gắng 'gói' cho mình một mùa xuân mang đậm bản sắc dân tộc.

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 1.

Trong khi ở quê nhà, không khí những ngày cận tết rộn ràng sắc xuân với ánh pháo hoa và niềm vui sum vầy, thì tại Bentiu (Cộng hòa Nam Sudan, châu Phi), nơi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) của Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, tình hình an ninh khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 2.

Không chỉ ở các địa bàn lân cận, ngay tại Bentiu, căng thẳng cục bộ và đang gia tăng, đòi hỏi lực lượng gìn giữ hòa bình luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ. Những ca trực phản ứng nhanh, những cuộc họp khẩn, các phương án bảo đảm an toàn được kích hoạt kịp thời, nhịp độ công việc dày hơn trong bối cảnh nhiệm vụ chuyên môn y tế vẫn phải duy trì liên tục, không gián đoạn. Giữa điều kiện đặc biệt và khắc nghiệt ấy, các cán bộ, nhân viên BVDC2.7, những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, vẫn cố gắng "gói" cho mình một mùa xuân mang đậm bản sắc dân tộc.

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 3.

Hơn ai hết, những người con Việt Nam xa quê luôn mong muốn tạo dựng một không gian tết ấm áp, sum vầy, để phần nào nguôi đi nỗi nhớ hậu phương; đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng quốc tế tại phái bộ

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 4.
Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 5.
Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 6.
Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 7.

Những cành mai, cành đào trang trí giản dị; những gian hàng nhỏ của "hội chợ Xuân"; những lời chúc bình an, sẻ chia giữa đồng đội và bạn bè quốc tế…, tất cả hòa quyện, tạo nên một "không gian tết Việt" giữa vùng đất còn nhiều bất ổn

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 8.

Các chiến sĩ chụp ảnh, trải nghiệm với hoa đào

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 9.

Từ những chiếc lá dong xanh mướt, hạt gạo nếp trắng ngần gửi từ quê hương xa xôi, đến nguồn thực phẩm tăng gia của đơn vị, với bàn tay khéo léo của những cán bộ, nhân viên y tế - những người thường ngày gắn bó với dụng cụ phẫu thuật, băng ca, ống truyền, những chiếc bánh chưng, bánh tét mang hương vị tết Việt vẫn được gói ghém trọn vẹn nghĩa tình nơi tuyến đầu gìn giữ hòa bình

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 10.
Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 11.
Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 12.
Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 13.

Các chiến sĩ, bác sĩ bệnh viện dã chiến mời bạn bè quốc tế cùng tham gia gói bánh, tìm hiểu phong tục tết Việt

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 14.

Đó không chỉ là hương vị của ngày tết, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và khát vọng giữ gìn bản sắc dân tộc của người Việt Nam

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 15.

Người dân địa phương và bạn bè quốc tế cùng đón tết với nhân viên, chiến sĩ BVDC2.7

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 16.
Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 17.
Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 18.
Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 19.

Các chiến sĩ giới thiệu cho người dân địa phương và bạn bè quốc tế những món ăn, văn hóa của người Việt Nam mỗi khi đón tết cổ truyền

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 20.

Người dân địa phương nhảy múa, ca hát trong những hoạt động đón tết của BVDC2.7

ẢNH: BV2.7

Tết Việt giữa châu Phi khiến bạn bè quốc tế mê bánh chưng, thích hoa đào- Ảnh 21.

Trước đó, ngày 27 tết, BVDC2.7 phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp. Ca mổ hoàn tất, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển về khu vực theo dõi hậu phẫu theo đúng quy trình.

ẢNH: BV2.7

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 gồm 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội trong cả nước, trong đó nòng cốt là lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175.

Tháng 9.2025, đơn vị và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ của Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan (phái bộ UNMISS) và khu vực Abyei (phái bộ UNISFA).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 là một mô hình bệnh viện tạm thời, có khả năng triển khai nhanh tại các khu vực có nhu cầu cấp thiết về chăm sóc y tế. Tính đến nay, Việt Nam đã triển khai 7 bệnh viện dã chiến cấp 2.

