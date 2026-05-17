Thả 3 cá thể rùa biển quý hiếm mắc lưới ở Cồn Cỏ về tự nhiên

Sáng nay 17.5, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt và người dân địa phương thả 3 cá thể rùa biển quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

3 cá thể rùa biển quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, người dân và du khách ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG CỬA VIỆT

Hôm qua 16.5, trong quá trình đánh bắt thủy sản trên vùng biển Cồn Cỏ, ngư dân Bùi Đình Thủy (trú tại xã Cửa Việt) phát hiện 3 cá thể rùa xanh (vích) bị mắc trong lưới và trôi dạt trên biển. Mỗi con nặng khoảng 1,5 kg, chiều dài mai khoảng 25 cm, rộng 20 cm.

Ngay sau đó, ngư dân Bùi Đình Thủy đã cẩn thận gỡ 3 cá thể rùa biển ra khỏi lưới và đưa lên thuyền di chuyển vào bờ giao nộp cho lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sức khỏe, đến sáng nay 17.5, các cá thể rùa biển này được thả về lại môi trường tự nhiên.

Rùa xanh (vích) là một trong những loài rùa biển hoang dã quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ và nằm trong Sách đỏ Việt Nam, danh mục đỏ IUCN và phụ lục Công ước CITES - Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.