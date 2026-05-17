TP.HCM: Cuộc chạm trán bất ngờ của loài vật trong Sách đỏ bị lầm là… cá sấu

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Quân Trần, một người dân sống phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ), người phát hiện ra 1 cá thể kỳ đà hoa - loài trong Sách đỏ ở xã Nhà Bè cách đây không lâu cho biết anh vừa phát hiện thêm 3 cá thể kỳ đà hoa khác, cũng sống ở khu vực này, tổng số lượng là 4 con.

Khoảnh khắc 2 con kỳ đà hoa, loài vật trong Sách đỏ chạm mặt nhau ngoài tự nhiên ngay giữa lòng TP.HCM khiến người xem hào hứng ẢNH: QUÂN TRẦN

Theo đoạn clip mới nhất anh Quân chia sẻ lên mạng xã hội, ghi lại cảnh 2 con kỳ đà hoa bất ngờ chạm mặt nhau trong lúc săn mồi và phản ứng của chúng sau đó khiến nhiều cư dân mạng hào hứng.

Trong đó, một con kỳ đà hoa có kích thước lớn đang ung dung săn mồi và tiến lại gần bờ thì chạm trán một cá thể kỳ đà hoa khác có kích thước nhỏ hơn cũng đang săn mồi dưới nước. Vừa thấy đồng loại, con kỳ đà hoa nhỏ lập tức phản ứng, lặn mất trong nước.

Clip được anh đăng tải với dòng trạng thái: "2 em kỳ đà hoa xuất hiện trong một khung hình" nhận được nhiều bình luận, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi thấy loài vật trong Sách đỏ ngay tại vùng ven TP.HCM, cũng có người tò mò về đặc tính của loài này.

Tài khoản Cao Hue chia sẻ: "Đẹp thật! Nhưng gặp con này bên ngoài chắc xỉu tại chỗ!". "Wow! Vậy là có nhiều em kỳ đà hoa ở TP.HCM luôn!", nickname Trinh Cuong chia sẻ. "Tính ra có thể khu đầm lầy này bỏ hoang, không khai thác nuôi thủy sản nên mới có chỗ cho tụi nhỏ tung tăng, bơi lội như vậy!", Quang Văn bình luận.

Clip cho thấy tập tính thú vị của kỳ đà hoa

Vốn là người có niềm đam mê săn ảnh các loài động vật ngoài tự nhiên tại TP.HCM, vào đầu tháng 4.2026, anh Quân tình cờ phát hiện một cá thể kỳ đà hoa ở vùng đầm lầy tự nhiên ở xã Nhà Bè. Ban đầu, khi nhìn từ xa, anh lầm tưởng đây là cá sấu nên chia sẻ clip lên mạng xã hội cảnh báo, sau đó mới phát hiện đây là loài trong Sách đỏ Việt Nam.

Theo mô tả của anh, con vật dài khoảng 1 m, nặng hơn 10 kg bơi giữa khu vực đầm lầy, xung quanh là những rặng dừa nước um tùm. Loài này có đầu thuôn dài, cổ và mõm và phần đuôi dài. Anh ấn tượng với phần thân màu đen xám của loài động vật này với các đốm nhỏ hoa văn màu vàng sắp xếp thành các dải ngang trên lưng và đuôi.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam - Save Vietnam’s Wildlife xác nhận loài động vật trong clip anh Quân chia sẻ là kỳ đà hoa. Đây là loài nằm trong Sách đỏ và có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

"Sau cá thể đầu tiên, tôi cũng phát hiện 3 cá thể kỳ đà hoa khác nên khá bất ngờ vì ngay giữa lòng thành phố, loài vật này vẫn sống tốt, phát triển nòi giống. 2 con kỳ đà hoa chạm mặt nhau trong clip không phải là con kỳ đà hoa tôi nhìn thấy đầu tiên vào tháng 4, bởi kích thước của chúng nhỏ hơn. Loài vật này săn mồi độc lập, không theo bầy đàn nên việc chúng chạm mặt nhau cũng khá thú vị!", anh chia sẻ.

Theo các tài liệu, kỳ đà hoa có tên khoa học là varanus salvator, cơ thể được che phủ bởi lớp vảy màu xám nâu. Trên cơ thể có nhiều đốm nhỏ li ti xếp thành các sọc chạy ngang qua cơ thể. Chúng thường bị buôn bán để làm thức ăn hoặc ngâm rượu, tuy nhiên đây là việc làm trái phép.

Kỳ đà hoa là loài bò sát có bản tính đơn độc, chỉ tập hợp lại hoặc sống gần nhau khi có nguồn thức ăn dồi dào (như xác động vật lớn) hoặc trong mùa sinh sản ẢNH: QUÂN TRẦN

Đặc tính nổi bật là chúng sống lưỡng cư, leo trèo và bơi lội giỏi, thường săn mồi ở ven sông suối, rừng ngập mặn. Chúng ăn tạp (cá, ếch, chuột), nhút nhát, có tuyến nọc độc nhẹ và thường hoạt động vào sáng sớm. Kỳ đà hoa là loài bò sát có bản tính đơn độc, chỉ tập hợp lại hoặc sống gần nhau khi có nguồn thức ăn dồi dào (như xác động vật lớn) hoặc trong mùa sinh sản.