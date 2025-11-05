Thả 4 cá thể mèo rừng quý hiếm về rừng U Minh Hạ

Ngày 5.11, lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Hạ (xã Đá Bạc, Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và thả 4 cá thể mèo rừng quý hiếm với tổng trọng lượng 8 kg về môi trường tự nhiên. Các cá thể mèo này có tên khoa học là Prionailurus bengalensis (thường gọi là mèo rừng, hay mèo Leopard), thuộc nhóm IIB - loài nguy cấp, quý hiếm.

4 cá thể mèo rừng quý hiếm được đại diện chùa Phật Quang bàn giao cho Vườn quốc gia U Minh Hạ để thả về môi trường tự nhiên ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ CUNG CẤP

Các cá thể mèo rừng nêu trên do chùa Phật Quang (P.Hiệp Thành, Cà Mau) nhận lại từ người dân buôn bán ven đường trong vài tháng trước. Nhà chùa đã chăm sóc, nuôi dưỡng trong khu vực mô phỏng môi trường tự nhiên, bao quanh bằng tường cao 6m để đảm bảo an toàn. Khi các cá thể đủ điều kiện, chùa phối hợp với Vườn quốc gia U Minh Hạ để thả về rừng.

Thời gian qua, chùa Phật Quang đã nhiều lần phối hợp với Vườn chim Bạc Liêu và Vườn quốc gia U Minh Hạ trong công tác cứu hộ, chăm sóc và thả về tự nhiên các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Theo Vườn quốc gia U Minh Hạ, ngoài 4 cá thể mèo rừng trên, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm U Minh thả nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm như trăn đất nặng 5,6 kg; rắn hổ mang một mắt kính nặng 1,6 kg; cùng các loài rùa hộp lưng đen, rùa răng, trăn gấm… do người dân tự nguyện giao nộp.



