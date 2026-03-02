Thả hoa đăng sông Đồng Nai: Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại, 342 hoa đăng trung

Lễ hội chùa Ông là lễ hội truyền thống ở Đồng Nai, được tổ chức thường niên vào dịp năm mới. Vào năm 2023, lễ hội chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là di sản phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai