Thả hoa đăng sông Đồng Nai: Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại, 342 hoa đăng trung

Lễ thả hoa đăng là hoạt động cuối cùng của lễ hội chùa Ông nhằm cầu bình an, may mắn, thể hiện sự kết hợp giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và đời sống tâm linh của người dân địa phương.
Tối 1.3, sông Đồng Nai trước chùa Ông (Thất Phủ cổ miếu) lung linh trong lễ thả hoa đăng, thu hút hàng ngàn người tham dự. Đằng sau 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung là những ý nghĩa đặc biệt.
