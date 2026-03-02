Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thả hoa đăng sông Đồng Nai: Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại, 342 hoa đăng trung

Lê Lâm
Lê Lâm
02/03/2026 05:55 GMT+7

Tối 1.3, sông Đồng Nai trước chùa Ông (Thất Phủ cổ miếu) lung linh trong lễ thả hoa đăng, thu hút hàng ngàn người tham dự. Đằng sau 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung là những ý nghĩa đặc biệt.

Lễ thả hoa đăng là hoạt động cuối cùng của lễ hội chùa Ông nhằm cầu bình an, may mắn, thể hiện sự kết hợp giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung thả sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Buổi lễ bắt đầu diễn ra vào lúc 18 giờ, nhưng công tác chuẩn bị đã được hoàn thiện từ sớm trước đó

ẢNH: LÊ LÂM

Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung thả sông Đồng Nai - Ảnh 2.

Trên mỗi hoa đăng ghi lời nguyện cầu của người dân tham dự

ẢNH: LÊ LÂM

Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung thả sông Đồng Nai - Ảnh 3.

Theo ban tổ chức, lễ thả hoa đăng gồm 7 hoa đăng đại, tượng trưng cho 7 phủ người Hoa ở Biên Hòa cùng đóng góp xây dựng Thất Phủ cổ miếu

ẢNH: LÊ LÂM

Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung thả sông Đồng Nai - Ảnh 4.

Và 342 hoa đăng trung, tượng trưng cho 342 năm kiến lập Thất Phủ cổ miếu

ẢNH: LÊ LÂM

Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung thả sông Đồng Nai - Ảnh 5.

Bên cạnh đó còn có khoảng 5.000 hoa đăng tiểu

ẢNH: LÊ LÂM

Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung thả sông Đồng Nai - Ảnh 6.

Người dân xếp hàng đợi tiến vào sân chùa tham gia lễ rước và thả hoa đăng

ẢNH: LÊ LÂM

Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung thả sông Đồng Nai - Ảnh 7.

Đúng 18 giờ, nghi lễ bắt đầu diễn ra, các hoa đăng lần lượt được đội ra khỏi chùa

ẢNH: LÊ LÂM

Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung thả sông Đồng Nai - Ảnh 8.

Các hoa đăng sau đó mang lên phà để thả xuống sông Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Giải mã ý nghĩa 7 hoa đăng đại và 342 hoa đăng trung thả sông Đồng Nai - Ảnh 9.

Lễ hội chùa Ông là lễ hội truyền thống ở Đồng Nai, được tổ chức thường niên vào dịp năm mới. Vào năm 2023, lễ hội chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là di sản phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Khám phá thêm chủ đề

Hoa đăng Sông đồng nai thả hoa đăng chùa ông
