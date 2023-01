Thác loạn tại quán karaoke không đảm bảo PCCC: Thách thức cơ quan công quyền

Chiêu trò, mánh khóe hoạt động “chui”

Điển hình quán karaoke Paris Club (502 Kim Giang, xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, Hà Nội). Khi thấy người lạ xuất hiện trước cửa, nhân viên quán cảnh giác cao độ, rồi xác minh độ tin cậy thông qua việc ai đặt bàn, đặt qua ai, bằng số điện thoại nào... Chỉ khi đọc đúng “mật khẩu”, nhân viên mới mở cửa đưa khách lên phòng hát. Ở cửa ải “khiêu dâm”, khi các nữ nhân viên nhảy múa thoát y, luôn có 1 nam nhân viên đứng giám sát, dõi theo nhất cử, nhất động của khách.

Nếu thấy vị khách nào có biểu hiện nghi ngờ, nhân viên lập tức kiểm tra đồ đạc. Đơn cử như cuộc vui trước đó, dù có vẻ đang say sưa biểu diễn nhưng khi thấy 1 người trong nhóm chúng tôi cầm điện thoại, 1 nữ nhân viên lập tức lại gần hỏi gắt: “Định quay phim, chụp ảnh gì đấy?”. Lúc này, nhân viên nam cũng chạy đến, kiểm tra điện thoại nhưng không thấy gì liền vội vàng xin lỗi, mong cả nhóm chúng tôi thông cảm.

Ngoài ra, khi thanh toán tiền hát và sử dụng dịch vụ, quán karaoke Paris Club chỉ xuất phiếu tạm tính bỏ trống phần địa chỉ; không có thông tin gì thể hiện khách đã đến nơi này.

Còn tại quán karaoke Bình Minh (15 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy), để tránh sự chú ý từ người ngoài, quán luôn đóng cửa im lìm. Thay vào đó, trên cánh cửa cuốn có một lỗ nhỏ giúp nhân viên dễ dàng quan sát mọi động tĩnh ở bên ngoài. Ngoài ra, khu vực gửi xe của cơ sở này được bố trí ở địa điểm khác. Đáng nói, cơ quan chức năng gắn băng rôn in dòng chữ “Cơ sở đang tạm dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại về PCCC. Đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ” trước lối đi vào quán, tuy nhiên quán này bất chấp cảnh báo, vẫn tổ chức đón khách vào hát…

Thủ đoạn tinh vi hơn phải kể đến quán karaoke Ngân Hà (81 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình). Nhìn từ xa, hàng rào barie vây kín lối ra vào cùng cánh cửa cuốn luôn được đóng chặt, dễ khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng nghĩ cơ sở này đang dừng hoạt động. Tuy nhiên, đằng sau cánh cửa này lại là cảnh nhân viên tất bật đón, phục vụ khách.

Đặc biệt, khi nhận tin báo có khách đến sử dụng dịch vụ, một nam nhân viên sẽ có nhiệm vụ đón đợi ngoài ngõ 81 Láng Hạ, hướng dẫn khách gửi xe vào bãi ngay bên cạnh. Quá trình tổ chức múa khiêu dâm, trong phòng hát sẽ có 2 người ngồi giám sát. Khi tính tiền dịch vụ, nhân viên không xuất hóa đơn. Khi khách ra về, nhân viên quan sát hình ảnh ghi nhận từ camera được lắp đặt bên ngoài xem có gì bất thường không, cảm thấy an toàn mới dám mở cửa...

Để có thể ghi nhận dịch vụ khiêu dâm trong quán karaoke Ngân Hà mà không bị nghi ngờ, chúng tôi đã phải trải qua “phép thử” của Kiên trong một lần hẹn trước đó vài ngày. Đó là vào ngày cận tết Dương lịch 2023, sau khi thử đặt phòng qua số điện thoại 0856.xxx.xxx, Kiên đã dẫn chúng tôi đến quán karaoke Bình Minh, thay vì đến quán karaoke Ngân Hà như đã thống nhất lúc đầu.

Lý giải về việc thay đổi địa điểm, Kiên cho biết phải vài hôm nữa quán karaoke Ngân Hà mới được hoạt động trở lại; lần này cứ vào quán karaoke Bình Minh để hát nháp trước. Lúc thanh toán, có thể vì cho rằng chúng tôi là những khách “chịu chơi thật”, quản lý quán karaoke Bình Minh hứa hẹn, lần sau quay lại sẽ có dịch vụ “hấp dẫn hơn”, thay vì chỉ có nữ nhân viên rót bia, bấm bài.

“Công an có đến thì quán em xử lý hết rồi”

Lời kể của các nhân viên quán karaoke cùng sự kiểm chứng từ thực tế khiến chúng tôi ngày càng thắc mắc về công tác tuần tra, giám sát, quản lý của lực lượng công an địa phương và chính quyền sở tại.





Theo lời nam nhân viên ở quán karaoke Ngân Hà, thời gian gần đây, cơ sở này được “thả lỏng hơn một chút” dù đang giăng cả lớp barie bên ngoài. “Bây giờ thì vẫn “chui” (quán hoạt động “chui” - PV) anh ạ. Cái này một phần ở bên trên. Còn nhà mình đến đây, vào được trong này hát rồi thì các anh hát thoải mái, chẳng bao giờ sợ gì cả. Kể cả công an có đến thì quán em xử lý hết rồi. Khách không bao giờ bị phạt hay bị làm sao cả”, nhân viên này tuyên bố.

Còn tại quán karaoke Paris Club, khi chúng tôi lo ngại về việc đi hát “chui” mà bị công an kiểm tra, nhân viên đã trấn an rằng: “Hát ở đây cứ an tâm, thoải mái… nhà em lo luật hết mà. Nhà (quán karaoke - PV) mở đến đêm, đang sửa để đủ điều kiện”. Một nam nhân viên khác cho biết khách muốn sử dụng dịch vụ “lúc nào cũng được, chỉ cần báo trước một tiếng (1 giờ đồng hồ - PV)” và mọi thứ đều “lo được hết”.

Sau nhiều ngày ghi nhận, nhóm PV không thể ngờ rằng, đằng sau lớp cửa đóng im lìm kèm hàng barie chốt chặn, sau tấm băng rôn “dừng hoạt động” của nhiều quán karaoke ở Hà Nội, lại là nơi cung cấp dịch vụ khiêu dâm cho bất cứ ai có nhu cầu.

Truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan

Trước phản ánh của Thanh Niên về vấn nạn này, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội), khẳng định đây là một dạng lệch chuẩn về văn hóa và pháp luật không cho phép dịch vụ khiêu dâm tồn tại.

Theo ông Nhưỡng, thời gian vừa qua, hoạt động dịch vụ karaoke gây ra nhiều hệ lụy. Trong đó, việc không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về PCCC đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều địa phương. Do đó, tổ chức khiêu dâm trong quán karaoke không đảm bảo PCCC ở một số quận, huyện của Hà Nội là hành vi đáng lên án.

Đặc biệt, Phó trưởng ban Dân nguyện cho rằng công tác quản lý địa bàn nêu trên rất yếu kém. Thậm chí, người dân, dư luận còn cho rằng có sự bảo kê hoặc buông lỏng quản lý.

Một số cơ sở lấy cớ sửa chữa nhưng vẫn có dấu hiệu hoạt động Tháng 9.2022, 1 tháng sau khi xảy ra vụ cháy quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam quản lý Phạm Duy Hùng về tội “vi phạm quy định về PCCC gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong quá trình quán ISIS đang tạm dừng hoạt động. Theo thiếu tướng Tùng, lực lượng công an đã mất rất nhiều nhân lực đi giám sát các cơ sở lén lút hoạt động vì lợi nhuận và công an TP có trách nhiệm ngăn chặn bằng được những hành động này. “Một số cơ sở lấy cớ sửa chữa nhưng vẫn có dấu hiệu hoạt động. Việc này, UBND TP.Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an cũng như Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt và quy trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng vi phạm PCCC”, ông Tùng nhấn mạnh.

“Nếu không có sự bảo kê, lờ đi hoặc buông lỏng quản lý thì làm sao có những hoạt động như thế này? Đến người dân, dư luận còn biết thì tại sao cơ quan quản lý lại không biết? Vậy nên, tôi đề nghị địa bàn nào để xảy ra tình trạng này thì các cơ quan liên quan ở địa bàn đó phải chịu trách nhiệm, phải tổ chức kiểm điểm, phải truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan. Nhà nước trao quyền lực cho cơ quan quản lý nhưng nếu có việc lợi dụng quyền lực hoặc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là “sân trước, sân sau” thì không thể chấp nhận được”, ông Nhưỡng bày tỏ.

Phó trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng dịch vụ khiêu dâm trong quán karaoke hoạt động “chui” được Thanh Niên phản ánh khiến ông cảm thấy những thành tích được báo cáo trong Kế hoạch tổng rà soát, điều tra về PCCC và CNCH “đang có vấn đề”. Do đó, theo ông Nhưỡng, cần có một cơ quan kiểm tra, thanh tra vào cuộc kiểm tra lại tính chính xác ở các địa bàn đã để dịch vụ khiêu dâm này tồn tại.

Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội) nêu quan điểm, cần xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan, vì việc chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã hoạt động “chui”, lại còn tổ chức dịch vụ khiêu dâm là biểu hiện của sự cố tình làm trái các quy định hiện hành. (còn tiếp)