Thạc sĩ bỏ việc ổn định, trồng nho trên đất bazan: Thu hơn 1 tỉ/năm

V ƯỜN NHO "LẠ" GIỮA VÙNG ĐẤT CÀ PHÊ

Giữa cái nắng đặc trưng của Tây nguyên, những giàn nho xanh mướt, trĩu quả trong vườn của anh Võ Hoàn Hảo tạo nên một hình ảnh khác biệt. Trên mảnh đất vốn quen với cà phê, hồ tiêu, chanh dây…, anh Hoàn Hảo trồng nho trên đất bazan khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Vườn nho giúp anh Võ Hoàn Hảo có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm ẢNH: TRẦN HIẾU

Xã Ia Hrung từ lâu nổi tiếng với những đồi cà phê bạt ngàn. Khi Hảo bắt đầu dựng giàn trồng nho trên diện tích 1,2 ha của gia đình tại đây, không ít người hoài nghi. Nhiều ý kiến cho rằng nho chỉ phù hợp với khí hậu Ninh Thuận (cũ) hay Đà Lạt, còn vùng đất bazan nóng ẩm, mưa nhiều của Gia Lai khó thích nghi.

Không tranh luận, Hảo chọn cách làm và chứng minh bằng thực tế. Anh tỉ mỉ ghi chép, quan sát từng thay đổi của cây trồng để rút kinh nghiệm. Những kiến thức được đào tạo bài bản kết hợp với thực tiễn giúp anh từng bước tìm ra hướng đi phù hợp.

Sinh ra trong gia đình nông dân, anh Hảo sớm gắn bó với ruộng vườn. Anh theo học ngành bảo vệ thực vật tại Trường ĐH Tây Nguyên, sau đó làm việc tại một nông trường cà phê lớn từ năm 2011. Công việc ổn định nhưng không dập tắt được khát vọng khởi nghiệp.

Trong thời gian đi làm, anh dành dụm tiền lương để thử nghiệm nhiều mô hình: măng tây, rau sạch, dâu tây, rồi đến nho. Phần lớn đều thất bại vì dịch bệnh, đầu ra bấp bênh. Tuy vậy, những lần vấp ngã không khiến anh chùn bước mà trở thành nền tảng kinh nghiệm quý giá.

H ỌC THẠC SĨ ĐỂ VỀ KHỞI NGHIỆP Trồng nho trên đất bazan

Khác với nhiều người, anh Hảo đầu tư nghiêm túc cho tri thức. Khi mô hình còn nhiều khó khăn, anh tiếp tục theo học thạc sĩ ngành khoa học cây trồng tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Thạc sĩ Võ Hoàn Hảo đưa cây nho về khởi nghiệp trên đất Tây nguyên

Anh cho biết việc học không nhằm mục tiêu bằng cấp hay tăng lương mà để hiểu sâu về sinh lý cây, đất và hệ vi sinh…, là những yếu tố quyết định sự thành công trong nông nghiệp hiện đại.

Song song đó, anh Hảo nhiều lần đến Ninh Thuận (cũ), Đà Lạt để học hỏi trực tiếp từ các nhà vườn. Anh tìm hiểu từng kỹ thuật như bấm ngọn, tỉa cành, phòng trừ nấm bệnh. Hơn 10 giống nho được đưa về Ia Hrung thử nghiệm, mỗi giống là một lần "thử sức" với khí hậu Tây nguyên.

Năm 2021 trở thành bước ngoặt lớn, anh Hảo quyết định nghỉ việc tại nông trường cà phê, dồn toàn bộ vốn tích lũy và vay thêm ngân hàng để đầu tư bài bản cho vườn nho. Anh xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt, giàn thép, nhà lưới… dựa trên tính toán khoa học.

Hiện vườn có khoảng 4.000 gốc nho với 4 giống chủ lực, trong đó nho Mỹ không hạt đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Mỗi năm vườn thu hoạch 2 vụ, sản lượng hơn 1,5 tấn/vụ, giá bán từ 100.000 - 300.000 đồng/kg, doanh thu vượt 1 tỉ đồng.

Anh Hảo quan niệm giá trị nông sản phải nằm ở độ an toàn và lợi ích sức khỏe cho người tiêu dùng ẢNH: TRẦN HIẾU

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, vườn nho của anh Hảo còn trở thành điểm đến hấp dẫn. Mỗi cuối tuần, người dân và du khách tìm đến Ia Hrung để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm hái nho tại vườn. Trung bình mỗi tháng, vườn đón hơn 1.000 lượt khách.

Ông Krung Dam Đoàn, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, đánh giá cao mô hình này khi vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa mở ra hướng phát triển du lịch địa phương. Chính quyền cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí để khuyến khích nhân rộng. Hiện sản phẩm nho của anh Hảo không chỉ tiêu thụ tại vườn mà còn được phân phối đến các cửa hàng trái cây sạch trong tỉnh và khu vực lân cận.

Không dừng lại ở thành công ban đầu, anh Hảo đặt mục tiêu chuyển toàn bộ quy trình canh tác sang hướng hữu cơ. Anh giảm dần hóa chất, tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học để bảo vệ đất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo anh, giá trị của nông sản không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở độ an toàn và lợi ích sức khỏe cho người tiêu dùng. "Tôi muốn người sử dụng cầm trái nho lên, biết rằng nó sạch từ gốc đến ngọn. Không chỉ ngon mắt mà phải thực sự tốt cho sức khỏe", anh Hảo nói.